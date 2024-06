“Velodromo nella ristrutturazione del “Franco Ossola”? Sono rimasto basito”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore di VareseNews riguardo alla questione stadio “Franco Ossola”, dopo l’articolo pubblicato nella giornata di mercoledì 12 giugno “Slitta ancora il termine dei progetti per ristrutturare il “Franco Ossola”. E spunta la “grana” velodromo” (leggi qui)

Buongiorno,

ho letto ieri sera il vostro articolo sulla questione stadio e sono rimasto letteralmente basito.

Al di là dell’ulteriore rinvio disposto dal comune, che trovo quasi irrispettoso nei confronti di chi si è fatto avanti con un progetto concreto di riqualificazione, sono sconcertato dalla prima rettifica che, mi pare di capire, imporrebbe la costruzione di un velodromo permanente.

Ma stiamo scherzando? Mi pare chiaro che per ambire quanto meno alla serie B sia obbligatorio avere una struttura senza piste o altro.

Costringere a costruire un velodromo all’interno dello stadio significherebbe in primis fare scappare gli investitori e in secondo luogo confermare la volontà di qualcuno di vedere navigare lo sport varesino nella mediocrità (come già successo per la ristrutturazione del Palaghiaccio che ha comportato una diminuzione della capienza e la non omologazione per partite internazionali).

Da cittadino vorrei capire le intenzioni della nostra amministrazione perché alcune scelte paiono davvero irrazionali.

Qualcuno vuole un velodromo a Varese? Benissimo. investa, presenti un progetto e costruisca. Magari attorno al campo da rugby visto che spazio ce ne sarebbe….

Di questo passo ci ritroveremo con il nostro caro ma ormai decadente Franco Ossola.

M.C.