Una petizione online per la ristrutturazione del “Franco Ossola”

Il 29 luglio 2024 il Comune di Varese dovrebbe, in assemblea pubblica, far sapere quali sono le proposte di ristrutturazione per lo stadio “Franco Ossola” che hanno aderito all’avviso del novembre 2023 dopo la presentazione fatta dalla società di calcio Città di Varese insieme ad Aurora Stadium.

Dalla presentazione svolta al Palace Hotel nel novembre scorso (leggi qui), il Comune di Varese ha prorogato due volte la scadenza, prevista originariamente per fine marzo 2024, prima a giugno e poi a luglio. Due rinvii che i tifosi e gli appassionati biancorossi non hanno accolto positivamente, tanto è vero che qualche giorno fa sono apparsi – oltre a striscioni – anche dei cartelli per annunciare la morte dell’impianto sportivo di Masnago (leggi qui).

Da poche ore le azioni di chi è “pro-stadio” sono state messe anche online, con una petizione pubblica sul sito petizioni.com (qui il link).

Questo il testo allegato alla petizione:

Noi, i sottoscritti, ci rivolgiamo alla Amministrazione Comunale con la presente petizione per esprimere la nostra profonda preoccupazione riguardo alla realizzazione di un nuovo stadio a Varese.

Crediamo fermamente che la creazione di un nuovo impianto sportivo e la riqualificazione dell’intera area possano costituire le basi per la rinascita del calcio professionistico a Varese.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo con urgenza che si intraprendano le seguenti azioni:

1. Rispettare la data del 29 luglio come termine ultimo per le manifestazioni di interesse al bando per il nuovo stadio.

2. Utilizzare e applicare la legge stadi, evitando altri metodi che richiederebbero tempistiche significativamente più lunghe.

Riteniamo che queste misure siano essenziali affinché i privati che abbiano manifestato interesse per la costruzione del nuovo stadio e la riqualificazione dell’intera area possano procedere senza impedimenti.

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra attenzione a questa questione di grande importanza e confidiamo in una Vostra pronta e favorevole risposta.

Cordiali saluti

il direttivo

Noi vogliamo lo stadio

In poco meno di 24 ore sono quasi 200 le persone che hanno posto la propria firma a favore della petizione.