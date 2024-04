“Distinti non a norma”, chiuso il settore del “Franco Ossola”

“Non sussistano più i requisiti necessari per l’agibilità del Settore Distinti”. Con un comunicato stampa, il Città di Varese spiega che la Commissione di vigilianza del Comune di Varese, in seguito a una visita allo stadio “Franco Ossola”, ha ritenuto che il settore dello stadio di Masnago non sia a norma, determinandone la chiusura.

Per le ultime due gare casalinghe di campionato (domenica 14 aprile contro il Pinerolo e domenica 28 aprile contro la Vogherese) i tifosi biancorossi saranno tutti indirizzati in tribuna.

Una notizia che, purtroppo, non arriva come una sorpresa. Il settore anche qualche anno indietro – nel 2018 (leggi qui) era stato chiuso per motivi strutturali. Pochi mesi fa invece, a causa di un buco sul tetto dei wc si erano create altre complicazioni per l’accesso al settore. E Ora la chiususa per la mancata agibilità, ultimo capitolo di una libro che non fa bene alla storia dell’impianto masnaghese.

Città di Varese comunica che la Commissione di Vigilanza del Comune di Varese, in seguito ad una visita allo Stadio Franco Ossola, ha ritenuto che non sussistano più i requisiti necessari per l’agibilità del Settore Distinti determinandone quindi la chiusura.

La società biancorossa prende atto di tale decisione e comunica ai tifosi biancorossi che tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale per il Settore Distinti saranno ospitati nel Settore Tribuna, senza nessun costo aggiuntivo, per le prossime due partite casalinghe: domenica 14 aprile contro il Pinerolo e domenica 28 aprile contro la Vogherese.