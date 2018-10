Lavori urgenti allo stadio, i “distinti” traslocano

Il “Franco Ossola” non se la passa bene, non è una novità. Il Calcio Varese, inteso come società, ha già sistemato in estate diversi problemi e ha dato una bella rassettata alla tribuna centrale, con tanto di seggiolini nuovi, tutti rossi.

Ora però il problema sicurezza ha colpito il settore distinti, che ha problemi e necessita di «interventi strutturali di ripristino importanti e urgenti», come si legge nella nota diramata dalla società biancorossa.

Settore chiuso fino al termine dei lavori, quindi, ma dove andranno gli abbonati? Le soluzioni, tenendo conto anche dell’indisponibilità della curva, non sono molte e gioco-forza la tribuna centrale dovrà prestarsi ad accogliere tutti i sostenitori, già a partire dalla gara di domenica (28 ottobre ore 14.30) contro l’Alcione.

Questo il comunicato della società: