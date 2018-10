Il Varese vuole continuare a vincere

Cerca continuità il Varese e dopo le due vittorie contro Fenegrò e Ferrera Erbognone vuole infilare la terza. Avversario di turno, domenica 28 ottobre (ore 14.30) al “Franco Ossola” sarà l’Alcione.

Una settimana un po’ movimentata in casa biancorossa. Un ritardo nei pagamenti – che la società coprirà in tempi rapidi – ha portato a un faccia a faccia tra giocatori e società.

Il confronto, direttamente o indirettamente, è stato anche causa del divorzio con il centrale Emanuele Balzo, praticamente mai visto all’opera per numerosi problemi fisici.

Per la difesa potrebbe essere tesserato Orlando Urbano, centrale classe 1984 ex Pro Patria, che negli ultimi anni ha giocato in Svizzera tra Lugano e Chiasso. La trattativa è in corso, settimana prossima se ne saprà di più.

Sicuramente con l’Alcione la linea difensiva sarà ancora “green” con M’Zoughi e Travaglini centrali, Lonardi a destra e Bianchi a sinistra. A centrocampo l’esperienza di Gestra e il fosforo di Etchgoyen, mentre in avanti Vegnaduzzo sarà ancora la punta centrale con Camara, Lercara e Scaramuzza a supporto. Nel corso della gara potrebbe trovare spazio Piqueti dopo gli impegni con la nazionale della Guinea Bissau.

L’Alcione, storica squadra milanese, ha iniziato con due vittorie il campionato contro Fenegrò e Ferrera Erbognone, salvo poi perdere tutte le altre cinque gare.

La diretta è già iniziata su VareseNews (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #VareseAlcione sui social.