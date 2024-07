Riqualificazione “Franco Ossola”, c’è un’altra proposta oltre a quella del Città di Varese

Le ore 12 di lunedì 29 luglio erano un orario molto atteso dagli sportivi varesini, soprattutto quelli legati al “Franco Ossola”. Dopo due proroghe, infatti, oggi scadeva il termine per la presentazione dei progeti di riqualificazione dello stadio “Franco Ossola” e del comparto sportivo di Masnago, come richiesto dalla variazione dell’avviso.

La procedura era stata avviata nel novembre del 2023 dopo che la società di calcio Città di Varese aveva presentato, in collaborazione con Aurora Immobiliare, il progetto per la ristrutturazione dello stadio di Masnago. Un iter legato alla Legge Stadi, che permette a società private di riqualificare impianti pubblici, e al fondo “10 stadi” messo a disposizione proprio da Aurora Stadium – costola di Aurora Immobiliare – che si assumerebbe i costi della ristrutturazione per poi avere la gestione pluriennale dell’impianto sportivo.

Da Palazzo Estense arriva quindi la comunicazione che sul piatto, oltre al progetto presentato dal Città di Varese e Aurora Immobiliare, c’è un’altra proposta. Nei prossimi giorni – non è stata specificata la data – ci sarà l’apertura delle buste che svelerà chi ha presentato l’altro progetto; salvo che il soggetto non si faccia avanti uscendo allo scoperto.

L’iter, come spiegato dalla nota comunale – proseguirà con la convocazione della conferenza dei servizi preliminare che dovrà dichiarare il pubblico interesse della proposta ritenuta più meritevole. Il progetto di fattibilità approvato in sede di conferenza dei servizi sarà poi messo a base della gara pubblica per l’assegnazione della concessione.