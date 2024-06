Cartelli di lutto per lo stadio “Franco Ossola” di Varese

Dei cartelli e uno striscione sono apparsi nella notte fuori dallo stadio “Franco Ossola”. Cartelli di lutto per lo stadio di Masnago, dopo le ultime vicende legate al progetto di ristrutturazione che ha subito un ulteriore rinvio (leggio qui). Oltre ai cartelli anche uno striscione ben meno ironico e decisamente più sgarbato nei toni. (Foto di Giuseppe Marangon)

E così, nella mattinata di mercoledì 19 giugno delle vere e proprie necrologie sono state affise fuori dall’impianto sportivo varesino.

E mancato all’ affetto dei suoi cari:

Stadio Franco Ossola

08-12-1935 29-07-2024

Ne danno il triste annuncio Aurora Stadium, il Varese Calcio e tutti i suoi tifosi.

Si ringrazia l’amministrazione comunale per la vicinanza e l’affetto mostrati in questo doloroso momento.

Un modo ironico per evidenziare una situazione che in questo momento vede il “Franco Ossola” in condizioni precarie (tre settori sono chiusi per inagibilità). Il rinvio della scadenza del “bando” per la ristrutturazione e l’inserimento nell’avviso del velodromo che hanno portato scontento tra chi vorrebbe rivedere nello stadio varesino un vanto della città.

Altri cartelli e striscioni sono stati poi affissi in centro città. Le frasi sono dirette all’amministrazione comunale e alle scelte intraprese finora nell’iter per il progetto di ristrutturazione, in particolar modo con la scelta di inserire il velodromo, ostacolo verso un impianto omologabile per il calcio professionistico.