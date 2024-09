Dietrofront della Soprintendenza sul velodromo: il Comune riapre il bando sullo stadio di Varese

Nuovo colpo di scena sulla vicenda della possibile riqualificazione dello stadio “Franco Ossola”: secondo il parere definitivo della Soprintendenza infatti, l’impianto (che comprende l’arena per il calcio e il velodromo “Luigi Ganna”) non riveste “interesse culturale” e quindi – per dirla in parole povere – un eventuale intervento può non tenere conto della situazione esistente.

A quanto pare si tratta di una retromarcia da parte della “Commissione regionale per il Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, Segretariato generale per la Lombardia” che nella scorsa primavera aveva al contrario suggerito di far inserire nel bando comunale anche la realizzazione di un velodromo permanente all’interno dei progetti di riqualificazione.

A causa di questo nuovo parere (che a questo punto è definitivo), il Comune di Varese ha ripubblicato l’avviso di manifestazione di interesse ponendo un nuovo termine dell’avviso pubblico che scadrà il prossimo 12 novembre 2024. Per questo anche la conferenza dei servizi è stata riconvocata per il 22 novembre.

A questo punto quindi è ipotizzabile che le due proposte giunte sul tavolo di Palazzo Estense possano essere ricalibrate tenendo conto della mancanza di vincoli sul velodromo. Al bando pubblico avevano aderito sia Aurora Immobiliare in partnership con il club calcistico Città di Varese ma anche una seconda cordata formata da SFRE srl, Grandi Architetture & Partners e PFM & Partners che ha nell’ex campione di basket Pierluigi Marzorati la figura più conosciuta.

La proroga – è bene sottolinearlo – permetterà anche a nuovi soggetti di partecipare al bando con un proprio progetto, quindi non è da escludere che altre imprese possano aggiungersi a quelle che nei mesi scorsi hanno già espresso il proprio interesse per l’area del “Franco Ossola”.