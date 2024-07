16 luglio 1970: per la prima volta un Boeing 747 atterra a Milano Malpensa

Alle 11 del mattino del 16 luglio 1970 atterra per la prima volta sulla pista di Malpensa un “Jumbo Jet” Boeing 747: si tratta dell’esemplare marche I-DEME, il secondo acquistato da Alitalia, per assicurare i voli da Malpensa e Fiumicino verso New York.

Le dimensioni del velivolo, decisamente maggiori rispetto ai 727, ai Dc-8 e ai De Havilland Comet che allora transitavano da Malpensa, imposero alla Sea di aggiornare il proprio parco di veicoli a terra, con scale d’imbarco apposite e nuovi trattori di traino. (la foto, da cartolina, raffigura il “Ferrarin” in altro momento, sempre negli anni Settanta).

Un anno dopo quel primo atterraggio a Malpensa, l’esemplare I-DEME “Arturo Ferrarin” fu protagonista anche di un atterraggio d’emergenza – senza conseguenze – a causa di un incendio sviluppatosi nella toilette durante un volo New York-Malpensa, come ricorda la scheda sul sito azfleet.info.

L’esemplare I-DEME concluse la sua carriera in Alitalia nell’agosto del 1981, undici anni dopo quella “prima volta” a Malpensa.