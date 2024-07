4 ottime ragioni per preferire prodotti di cosmetica naturali

Si parla di prodotti naturali e biologici per la cosmesi per riferirsi a creme viso, contorno occhi, maschera, gel struccante, olio viso, make up, etc. strutturati e formulati con soli estratti vegetali. In altre parole, i loro principi sono molto efficaci grazie alle proprietà naturali di piante, semi, erbe officinali. Inoltre, i cosmetici naturali non utilizzano sostanze dannose né per l’organismo né per l’ambiente come petrolati, parabeni, conservanti o siliconi. Sono derivati da ingredienti naturali e bio cioè coltivati secondo natura senza far ricorso a pesticidi e sostanze chimiche.

Alcuni però si chiedono ancora oggi come mai dovrebbero preferire e investire in prodotti naturali per la cosmesi perciò ecco i 4 motivi principali.

1. Più efficaci

Tutti i prodotti cosmetici di origine naturale vantano una maggiore efficacia, garantita dalle migliori certificazioni del caso. I principi attivi all’interno dei cosmetici naturali sono più efficaci perché puri.

La barriera cutanea di chi li preferisce rimane più intatta e pulita poiché i pori non vengono ostruiti da ingredienti dannosi che ne impediscono il corretto funzionamento. Inoltre, lo strato idrolipidico che protegge il derma dura più a lungo durante la giornata rispetto a quello che si ottiene con i prodotti tradizionali.

2. Più nutrienti

Chi utilizza dei cosmetici naturali ha una pelle più bella, radiosa e priva di segni d’espressione o rughette. Grazie a un maggiore apporto di vitamine e minerali, la pelle del viso e del corpo appare più nutrita, soda e in grado di attivare tutti quei processi di rigenerazione cellulare contro i radicali liberi che la mantengono tonica ed elastica.

Vale la pena fare ricorso a prodotti naturali per la pelle fin da giovani perché i componenti attentamente selezionati mantengono intatte le loro caratteristiche di base vantando proprietà emollienti, riparatrici e lenitive.

3. Meno dannosi e tossici

Purtroppo, succede che molte persone non sappiano quali prodotti utilizzare su viso e corpo perché spesso soffrono di allergie, rossori, prurito e fastidi. I normali prodotti di cosmesi provocano questi problemi per colpa della presenza di sostanze dannose usate soprattutto come conservanti. Invece, i cosmetici bio sanno naturalmente essere più rispettosi delle pelli delicate perché privi di siliconi, parabeni, petrolati, conservanti e altri ingredienti che possono sviluppare reazioni allergiche.

I composti di origine chimica che sono più aggressivi vengono rimpiazzati nei cosmetici naturali da ingredienti con proprietà analoghe come l’olio di rosa mosqueta. Tutti i burri e gli oli naturali regalano una consistenza migliore e una maggiore efficacia. Per tale motivo, i cosmetici naturali hanno una migliore dermocompatibilità e quindi sono più tollerati dal derma, compreso quello più delicato.

4. Più etici

Infine, quando si guardano i motivi per cui vale la pena prediligere dei cosmetici naturali, occorre spendere due parole in più anche sulla loro eticità. I prodotti biologici e naturali sono cruelty-free perché non testati sugli animali, come garantito dalle migliori certificazioni. Si tratta di un’attenzione in più che comunque moltissime persone richiedono oggi sul mercato.

Oltre a evitare i test sugli animali, i prodotti naturali sono anche più rispettosi dell’ambiente perché non utilizzano sostanze nocive che durante la loro produzione generano anche CO2 e altre emissioni dannose.