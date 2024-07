A Busto Arsizio Pronti i lavori per il Conventino, rete elettrica e nuove pensiline dei bus

Nel corso della riunione di giovedì 25 luglio, la Giunta comunale di Busto Arsizio ha preso importanti decisioni riguardanti diverse iniziative di rilevanza sociale e istituzionale.

Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo per la Riqualificazione del Conventino – Casa Canevesi Bossi

Su proposta del sindaco, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione del conventino di via Matteotti. Il progetto, del valore totale di 6.400.000 Euro, sarà in parte finanziato con risorse PNRR. L’edificio, destinato a residenze e attività commerciali, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026.

Convenzione con E-Distribuzione

La Giunta ha approvato la convenzione con E-DISTRIBUZIONE S.p.a. per definire le modalità di interazione tra il Comune di Busto Arsizio e l’azienda stessa. Questo accordo riguarda la costruzione, manutenzione e spostamento delle linee elettriche di distribuzione sulle strade comunali, in relazione ai nuovi impianti previsti nei progetti PNRR – SMART GRID.

Nuove Pensiline per i Bus in Piazzale Solaro

Su proposta dell’assessore Loschiavo, è stato approvato il progetto di sostituzione delle pensiline alla fermata dei bus in piazzale Solaro. Le attuali pensiline in ferro, ormai fatiscenti, e le panchine in pietra saranno sostituite con nuove pensiline in ferro con seduta incorporata di nuova generazione. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 42.800 Euro, di cui 35.000 Euro assegnati al Comune dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale.

Calendario Scolastico 2024/2025

Su proposta dell’assessore Cerana, la Giunta ha adottato il calendario scolastico per l’anno 2024/2025 per gli asili nido, le scuole dell’infanzia e dell’obbligo cittadine. Le chiusure per le festività nazionali saranno rispettate, favorendo così la programmazione delle attività familiari.

Scuole dell’Infanzia

Inizio: 5 settembre 2024 (scuole statali), 2 settembre 2024 (scuole comunali)

Fine: 30 giugno 2025

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Carnevale: 7 marzo 2025

Vacanze pasquali: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Chiusure infrasettimanali: 23 e 24 aprile 2025 (ponte 25 aprile), 2 maggio 2025 (ponte 1 maggio) Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado

Inizio: 12 settembre 2024

Fine: 6 giugno 2025

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Carnevale: 7 marzo 2025

Vacanze pasquali: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Chiusure infrasettimanali: 23 e 24 aprile 2025 (ponte 25 aprile), 2 maggio 2025 (ponte 1 maggio) Asili Nido Comunali, Convenzionati ed in Concessione

Inizio: 2 settembre 2024

Fine: 15 luglio 2025 (205° giorno di attività)

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Carnevale: 7 marzo 2025

Vacanze pasquali: dal 17 aprile al 21 aprile 2025

Chiusure infrasettimanali: 2 maggio 2025 (ponte 1 maggio), 23 giugno 2025 (ponte festa patronale 24 giugno)

Apertura estiva: 16 luglio 2025 al 29 luglio 2025 (asili nidi), 1 luglio 2025 al 28 luglio 2025 (scuole infanzia comunali)

Patrocini

È stato concesso il patrocinio all’Associazione “A casa di Bartolo” per la realizzazione di un ciclo di 7 incontri dal titolo “Come la demenza trasforma le persone affette e chi se ne prende cura”, che si terranno a partire da settembre a Villa Tovaglieri.

Queste decisioni dimostrano l’impegno della Giunta comunale nel promuovere iniziative di miglioramento urbano e sociale, nonché nel facilitare la programmazione familiare attraverso un calendario scolastico ben strutturato.