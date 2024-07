A Cardada la festa del 1 agosto con musica e maccheronata

È tutto pronto per la festa del 1 agosto a Locarno. L’appuntamento per celebrare la festa nazionale svizzera è a Cardada, sul pratone davanti alla partenza della seggiovia.

In programma:

ore 11.30 Esibizione della Musica Cittadina,

ore 12.00 Allocuzione ufficiale del 1°agosto con Fabio Regazzi, Consigliere agli Stati introdotto dal Sindaco di Locarno Nicola Pini

ore 12.15 Salmo svizzero

segue Maccheronata offerta

ore 14.00 Concerto con Luis Landrini & band

Per tutti i cittadini in possesso della Locarno Card da mostrare alla cassa salita/discesa gratuite con la funivia Orselina – Cardada dalle 7.45

In caso di pioggia l’evento viene annullato

Informazioni sul sito della Città www.locarno.ch o al numero 091 756 31 62