A Groppello torna la corsa campestre “La Grupelava” con il “Memorial Roberto Magni”

La corsa campestre non competitiva è aperta a tutti, su un percorso di 7,5 chilometri. Per i più piccoli percorso di 1,8 chilometri. Ecco tutto il programma dell’evento

La piccola frazione di Groppello, nel comune di Gavirate (Va), si prepara ad ospitare la 22ª edizione della tanto attesa “La Grupelava”. Questo evento annuale, in programma per venerdì 12 luglio 2024 alle ore 20.00, rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di corsa e per le famiglie della comunità locale di partecipare a una serata all’insegna dello sport e del divertimento.

La manifestazione principale è una corsa campestre non competitiva aperta a tutti, su un percorso di 7,5 chilometri. La partecipazione è libera. All’interno dell’evento, si terrà anche il “Memorial Roberto Magni”, una gara riservata ai soci e tesserati dell’Atletica Gavirate. Questo speciale riconoscimento onora la memoria di Roberto Magni, una figura importante per la comunità e per il mondo dell’atletica locale.

Per i più piccoli e per coloro che preferiscono una distanza più breve, è prevista “La Grupelina”, un mini giro di 1,8 chilometri aperto a tutti. Questa gara più breve è l’ideale per le famiglie e per introdurre i bambini alla gioia della corsa.Per maggiori dettagli sull’evento e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.lagrupelava.com. La manifestazione è organizzata dal Collettivo Cultura Sport Oltrona-Groppello (CCS), con il supporto dell’Atletica Gavirate e degli Amici del Parco Groppello.