A Luino e Cunardo un campo estivo per adolescenti: “Impareranno a prendersi cura dei loro paesi”

Mettersi a disposizione della collettività in modo utile, per vivere giornate piene da adolescenti, quindi da giovani donne e uomini che diventeranno adulti responsabili. È il senso del progetto nazionale “Ci sto? Affare fatica!” a cui aderisce l’Ambito territoriale (socio-sanitario) di Luino che già dal 2023 aveva attivato l’azione “Con-te-sto”, attivo dall’autunno del 2023.

“Ci sto? Affare fatica!” è un’iniziativa di educazione attiva rivolta agli adolescenti che ha come obiettivo la cura e la valorizzazione del territorio e si sviluppa attraverso un campo estivo in cui i ragazzi si impegnano in lavori di pubblica utilità nei comuni di Cunardo e Luino. Un’esperienza di cittadinanza attiva e di impegno concreto in piccoli ma significativi interventi di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di mettersi a disposizione per il bene comune, come ad esempio abbellimento di muri, piccole opere di manutenzione, pulizia di aree verdi.

Le attività saranno svolte sotto la supervisione di educatori del progetto “Con-te-sto” e di esperti volontari, che garantiranno la sicurezza e la formazione dei ragazzi e delle ragazze.

«Il progetto rappresenta un’occasione unica per gli adolescenti dell’Ambito Territoriale di Luino di crescere come cittadini responsabili, acquisire nuove competenze e vivere un’esperienza di socializzazione e di lavoro di squadra», spiegano gli organizzatori.

L’attività si svolgerà da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, dalle 8.30 alle 12.30. I posti a disposizione sono 15 per ogni campo, iscrizioni sul portale https://cistoaffarefatica.it/ (cercare i due campi che avranno sede a Luino e Cunardo) entro il 28 agosto. Iscrizione fino ad esaurimento posti.

Il progetto Con-te-sto è realizzato dall’Ambito territoriale di Luino in partnership con le Cooperative Totem e Lotta Contro l’Emarginazione principalmente sul territorio dell’ambito distrettuale di Luino. Il progetto, attivo da ottobre 2023 fino a settembre 2025, potenzierà quanto già attivo aggiungendo nuove azioni in risposta alla complessità dei bisogni che ragazze e ragazzi manifestano. Il progetto è sostenuto da Regione Lombardia e coordinato da ATS Insubria.