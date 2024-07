A Uboldo arriva lo spettacolo di Moni Ovadia

Venerdì 19 luglio, il centro sportivo Rugbiolandia in via Manzoni 251 a Uboldo ospita un evento organizzato nel circuito Pensiero Libero, ideato dalla APS Libero Laboratorio e curato dal produttore Alessandro Acito (presidente della Polisportiva Rugbio). Arriva infatti Moni Ovadia: attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana.

COME PARTECIPARE

Allo spettacolo si accede a partire dalle 18.30, con la tessera dell’Associazione Libero Laboratorio che ha affidato alla Polisportiva Rugbio l’iscrizione alla serata. Le quote di adesione (15 euro) saranno raccolte per l’attività sociale di questa realtà sportiva che da anni si occupa di progetti di inclusione attraverso lo sport.

Per aderire (entro il 17 luglio): www.rugbio.it/moniovadia