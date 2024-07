A Villa Calcaterra di Busto Arsizio tornano le sere d’estate al cinema

Nel fine settimana prende il via la tradizionale rassegna cinematografica sotto le stelle promossa dall’ Amministrazione comunale in collaborazione con l’ Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, nell’ambito di BA Estate. Sono in totale sette le proiezioni in programma tra luglio e agosto, che si svolgeranno nel parco di villa Calcaterra (via Magenta 70) il sabato sera (alle 21.45 a luglio e alle 21.30 ad agosto).

“Prende il via come ogni estate la rassegna cinematografica all’aperto, tra gli appuntamenti più attesi dell’offerta culturale di BA Estate – osserva la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Busto – città di cinema – conferma la propria vocazione con una proposta legata alla settima arte che permea l’intero calendario annuale. In questo 2024, peraltro, la rassegna anticipa anche la ventiduesima edizione del BA Film Festival che in via eccezionale si svolgerà a fine settembre. Tenere alimentata la passione per il cinema è uno dei meriti della forte collaborazione tra Amministrazione comunale e il sistema cinema cittadino”.

In attesa del festival che dal 28 settembre al 5 ottobre riaccenderà la passione per il cinema in città, non resta che seguire la rassegna estiva, che, tra l’altro, offrirà l’occasione di vedere sul grande schermo della villa protagonisti del mondo del cinema più volte ospiti a Busto: il primo film del calendario, sabato 20 luglio, sarà la commedia Grazie ragazzi di Riccardo Milani, interpretata, tra gli altri, da Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni. Sabato 27 luglio sarà proiettata la commedia Romantiche di Pilar Fogliati, interpretata dalla stessa Fogliati e da altre note attrici come Barbara Bobulova e Diane Fleri.

Questi gli appuntamenti di agosto:

3 agosto – Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese

commedia con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy

10 agosto – Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio di Joel Crawford

animazione

17 agosto – Scordato di Rocco Papaleo

commedia con Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero

24 agosto – La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati

film drammatico con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi

31 agosto – Io e mio fratello di Luca Lucini

commedia con Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Claudio Colica, Teresa Mannino