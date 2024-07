Accessori di cancelleria: gli indispensabili per chi ama scrivere a mano

Sebbene oggi per scrivere si usi il computer e per comunicare si ricorra al telefono smartphone, sono ancora molti gli appassionati di scrittura a mano. Non si tratta di lettering, la nuova moda della bella calligrafia, ma semplicemente di usare carta e penna ogni volta che serve: per prendere appunti, scrivere un gratitude journal, tenere l’agenda degli appuntamenti cartacea invece che elettronica. D’altronde scrivere a mano è un esercizio mentale utilissimo che ti dà una buona scusa per dotarti dei più bei accessori di cancelleria.

Penne glitter

Torna un po’ bambina con la cancelleria a prezzi da discount e le penne glitterate. Utilizza le penne che brillano ogni volta che devi scrivere qualcosa e la tua agenda non risulta mai noiosa.

Matite metallizzate

Ma chi l’ha detto che la vernice metallizzata vada bene solo per la carrozzeria dell’automobile? Oggi tra gli accessori di cancelleria più belli da avere subito occorre includere le matite con effetto metal. Hanno un tratto iridescente davvero molto bello sia che tu debba scrivere sul bianco ma soprattutto su un foglio nero dove spiccano ancora di più. Puoi scrivere su ogni superficie e notare che il tratto brilla alla luce del sole.

Pennarelli pastello

Se però il metallizzato non fa proprio per te, forse preferisci i toni pastello. Al giorno d’oggi penne, matite e pennarelli sono disponibili in una gamma di colori molto ampia, molto di più rispetto a un tempo includendo anche i colori pastello che rendono la tua scrittura immediatamente più vezzosa. Occorre ammettere che la cancelleria non è fatta solo di prodotti utili ma anche di quelli che uniscono l’utile al dilettevole: i pennarelli pastello fanno proprio parte della categoria vizi che meriti di concederti una volta ogni tanto.

Blocchi spiralati

Per qualunque pensiero, appunto o altro, tira fuori il tuo blocco spiralato che può contenere davvero di tutto; c’è addirittura chi lo usa come fosse un diario. Scegline uno con copertina rigida e una fantasia che ti piaccia. Fai altrettanto attenzione alla misura poiché deve essere pratico, tanto da passare comodamente dalla scrivania alla borsetta che usi tutti i giorni.

Agenda settimanale

Molto pratica da tenere sulla scrivania, l’agenda settimanale ha una struttura che ti aiuta a tenere sotto controllo tutti gli appuntamenti in un’occhiata soltanto. L’agenda settimanale da usare come planner può essere dedicata al lavoro, alla famiglia, al tempo libero oppure contenere tutti gli impegni così da esser ancora più pratica.

Post-it

I post-it non sono altro che piccoli foglietti con un’estremità adesiva da applicare su quaderno e agenda in base a quello che ti serve. Colorati nei toni più disparati, sono disponibili in tanti formati diversi da quelli mini fino a quelli più grandi. Probabilmente anche tu ne hai già una buona scorta sulla tua scrivania che però potrebbe aver bisogno di essere rimpinguata a dovere.

Portapenne

Infine, se ami scrivere a mano, devi per forza avere un portapenne, magari dall’aria simpatica e “kawaii”, per organizzare tutte le tue penne preferite, le matite colorate, i pennarelli di vario diametro, gli evidenziatori.