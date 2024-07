Al via i lavori del ponte sul canale Villoresi sulla A8

Sulla A8 Milano-Varese, dal 27 luglio avranno inizio i lavori sul Ponte sul canale Villoresi al km 9+300, nel tratto compreso tra Lainate-Arese e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso. Il programma delle attività prevede interventi all’impalcato e il ripristino profondo della pavimentazione, lavorazioni che, per specifiche ragioni tecniche, necessitano di essere effettuate in assenza di traffico, pertanto è stata individuata la finestra temporale tra fine luglio e fine agosto, in cui si registrano flussi di traffico inferiori rispetto al resto dell’anno.

Il cantiere opererà tramite l’attivazione di una riduzione a 3 corsie di marcia in direzione Milano e 4 corsie di marcia in direzione Varese. Il cronoprogramma delle lavorazioni prevede il termine e la rimozione dei cantieri il 23 agosto.

Per tutto il periodo di attività del cantiere, per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere.

Sempre sulla A9 , per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

Nelle due notti di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, con orario 22:00-5:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco.