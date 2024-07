Arrivano da Oggiona Santo Stefano due dei campioni italiani di danza sportiva

Grande prestazione della coppia Enrico Lunardi e Azzurra Manenti, compagni di danza e di vita a Oggiona con Santo Stefano nelle recenti competizioni di danza sportiva: durante i Campionati Italiani FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali), svoltisi dall’8 al 20 luglio 2024, la coppia ha infatti conquistato il titolo di Campioni Italiani nella Combinata Nazionale 6 Danze, che comprendono le discipline del valzer lento, del tango, del foxtrot, della mazurca, della viennese e della polka. Lunardi e Manenti hanno raggiunto la vittoria nella categoria 55/60 classe A2, ottenendo il passaggio di merito alla classe A1.

Ma Lunardi e Manenti non si sono fermati qui: hanno infatti anche trionfato nel Ballo da Sala, che comprende valzer lento, tango e foxtrot, sempre nella categoria 55/60 classe A2, conquistando un ulteriore passaggio di merito alla classe A1. Ma sono diventati anche caampioni di Liscio Unificato che include mazurca, viennese e polka, dove ancora una volta hanno ottenuto il titolo di Campioni Italiani e il passaggio alla classe A1.

A coronare questi successi, Lunardi e Manenti hanno poi raggiunto la finale a 7 nelle danze standard su 59 coppie partecipanti in categoria 55/60 classe B2, ottenendo anche in questo caso il passaggio di merito alla classe B1.

Una bravura che non è passata inosservata neppure a livello internazionale: pochi giorni dopo infatti hanno partecipato per la prima volta a una competizione di livello internazionale a Vienna, il 25 luglio 2024, riuscendo a piazzrsi nella prima metà della classifica finale: hanno infatti ottenuto un ottimo 47° posto su 124 coppie, dimostrando la loro capacità di competere anche a livello internazionale.

I risultati sono il frutto del grande lavoro della coppia, supportata dalla preparazione offerta dai maestri Mimmo, Marco e Diego Simeone della scuola Perfecta Combinacio’n, sede di Busto Arsizio, a cui gli atleti appartengono.

La coppia di ballerini a Vienna

«Per noi è stata un’esperienza straordinaria – spiega Enrico – I campionati italiani sono una grande emozione che ti mettono in gioco davanti alla dirigenza nazionale della federazione dopo un anno di allenamenti, e noi ne facevamo 5 ogni settimana e ognuno di 2 ore: una vera e propria disciplina agonistica. Diversa ma non meno forte è stata l’emozione delle gare internazionali: vieni giudicato da persone che non ti hanno mai visto, e ti confermano la qualità di quel che fai. Ballare in quei palazzi settecenteschi poi è stata un’esperienza di vita unica, e da ripetere assolutamente».