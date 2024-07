Astronomi per una notte al Monastero di Torba

In occasione della prossima luna piena il Monastero apre al calar del sole per un doppio appuntamento con i divulgatori dell?Osservatorio Schiaparelli, venerdì 19 e sabato 20 luglio

Il Monastero di Torba apre le porte di sera in occasione di Astronomi per una notte, il doppio appuntamento dedicato al cosmo in collaborazione con l’Osservatorio G.V. Schiaparelli.

Nelle serate di venerdì 19 e sabato 20 luglio sarà possibile visitare il Monastero al calar del sole, partecipare alla conferenza e osservazione della volta celeste con la sapiente guida degli astronomi dell’Osservatorio Schiaparelli del Campo dei Fiori .

L’osservatorio sulla vetta del monte che sovrasta Varese è un ponte tra cielo e terra. Un osservatorio popolare, nato perché tutti potessero guardare il cielo. Era il sogno di Salvatore Furia, meteorologo e divulgatore scientifico, che realizzò il suo sogno in cima al Campo dei Fiori a Varese nel 1964.

Ancora oggi, a cento anni dalla nascita del suo fondatore, l’Osservatorio G.V. Schiaparelli è un luogo di divulgazione e ricerca, un ponte tra cielo e terra per avvicinare le persone alla scienza.

Le tappe e le avventure che hanno portato alla nascita di uno dei più importanti osservatori astronomici amatoriali d’Italia saranno ripercorse in un racconto (inizio alle ore 21.45) a cura di chi porta avanti il lavoro del prof. Furia.

A seguire, alle ore 22.30, nel prato ai piedi della torre, il racconto proseguirà parlando di costellazioni e stelle e sarà possibile partecipare ad una osservazione guidata della Luna, grazie all’utilizzo di binoculari, e delle costellazioni con l’ausilio di laser astronomici.

Novità di questa edizione. Per celebrare l’estate e la Luna piena che domina il cielo di questi giorni di luglio, nella serata di sabato 20 luglio sarà possibile degustare Amaro Rubino Lunatico, l’ultima novità di casa Rubino Spiriti.

A raccontare come è nato, perché ha l’appellativo “lunatico” e a far vivere l’esperienza della degustazione sarà presente il suo ideatore, Matteo Rubino.

INFO UTILI

– Per accedere al sito è necessario acquistare il biglietto di ingresso oppure ingresso + visita guidata. La conferenza si svolge in chiesa e non prevede specifica prenotazione, è fino ad esaurimento posti in loco. Si suggerisce di indossare abiti comodi e di portare un telo/coperta per sedersi nel prato.

– Possibilità di cenare al costo di 16€ a persona presso il ristorante Antica Torre, ospitato nell’antico refettorio del monastero. Per accedere è necessario acquistare online il biglietto di ingresso oppure ingresso + visita guidata; per prenotare la cena è necessario contattare il ristorante alla mail anticatorre.torba@gmail.com.

La cena comprende un calice di vino (o bevanda analcolica), il piatto del giorno e dolce della casa.

ORARI

Ingresso e visita guidata:

ore 18.30 – 19.30 – 20.30

Solo ingresso:

ore 19.00 – 20.00 – 21.00 – 22.00

Conferenza e osservazione del cielo:

conferenza ore 21.45 – osservazione dalle ore 22.30

Il Bene chiude alle ore 23.30.

BIGLIETTI

INGRESSO

Iscritti FAI: gratuito

Intero: € 8

Residenti (Comune di Gornate Olona e Castelseprio): gratuito

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Ridotto 6-18 anni: € 4

Persone con disabilità: gratuito

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 21

Convenzione abbonamento (Musei Lombardia): Sei possessore della carta Abbonamento Musei Lombardia? Contattaci per scoprire gli sconti a te riservati.

INGRESSO + VISITA GUIDATA

Iscritti FAI: € 7

Intero: € 15

Residenti (Comune di Gornate Olona e Castelseprio): € 7

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Ridotto 6-18 anni: € 11

Persone con disabilità: € 7

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 40

Convenzione abbonamento (Musei Lombardia): Sei possessore della carta Abbonamento Musei Lombardia? Contattaci per scoprire gli sconti a te riservati.