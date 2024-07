Auto contro furgone a bordo strada, incidente a Casorate Sempione

Incidente stradale con una donna ferita (per fortuna in modo lieve) a Casorate Sempione.

È successo nella serata di ieri, 14 luglio, in via Roma, all’altezza dell’area feste dove era in corso la Festa Alpina: un’auto in transito ha urtato un furgone parcheggiato a bordo strada ed è finita contro la rete di recinzione dell’area feste (foto dalla pagina facebook “Sei di Casorate Sempione se… vorresti il meglio”).

Erano le dieci di sera, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, che ha portato in ospedale a Gallarate una donna di 65 anni, in “codice verde”, vale a dire senza ferite gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Gallarate, per i rilievi.