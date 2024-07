Cambio alla guida del liceo Crespi di Busto. L’ex dirigente del Verri andrà al comprensivo di Somma

Il liceo Crespi di Busto Arsizio ha un nuovo dirigente. Dopo l’addio alla storica preside Cristina Borachi, che andrà in pensione a fine agosto, dal primo settembre il liceo sarà guidato da Giovanni Ferrario che lascia l’istituto superiore di Abbiategrasso.

Riparte dal comprensivo Da Vinci di Somma Lombardo Barbara Pellegatta che aveva lasciato nel maggio scorso l’Ipc Verri di Busto Arsizio mettendosi in aspettativa senza stipendio.

Il Gadda Rosselli di Gallarate avrà come dirigente Paolo Maino che rientra alla direzione scolastica dopo un’esperienza al Di.S.A.L. Dirigenti Scuole Autonome e Libere.

L’istituto Geymonat di Tradate avrà nuovamente un dirigente incaricato dopo l’improvvisa conclusione dell’incarico, per raggiunti limiti di età, dell’ex Adele Olgiati: è stata nominata Paola Sumiraschi che guidava il comprensivo Pellico di Varese. Stessa situazione al comprensivo Galilei di Tradate, in reggenza alla stessa Olgiati: alla guida Rita Contarino che rientra, dopo un distacco per un incarico all’università la Bicocca

Completano le nuove nomine Gabriella Cicorini al comprensivo di Mornago Pascoli, proveniente dalla De Amicis di Castronno ed Eliana Frigerio che dal Curti di Gemonio si sposta al comprensivo Luini di Luino. Infine Tiziana Carlo guiderà il comprensivo di Gallarate De Amicis provenendo dall’IC Pellico di Vedano Olona.