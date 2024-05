Dimissioni a catena: l’istituto Verri di Busto è senza guida

L’Ipc Verri di Busto Arsizio è senza guida. La decisone della dirigente Barbara Pellegatta di dimettersi ha innescato una serie di reazioni con le dimissioni della vicepreside e del presidente del Consiglio di Istituto.

È stata la stessa prima collaboratrice del Dirigente scolastico a dare notizia denunciando la temporanea mancanza di figure di riferimento all’interno dell’istituto alberghiero.

L’anno scolastico che sta per concludersi è stato difficile, con problemi denunciati anche sui giornali, un’ispezione ministeriale, danneggiamenti di dubbia natura, minacce più o meno esplicite e una lettera firmata da 80 docenti a sostegno della dirigente.

Il clima all’interno della scuola è teso e, purtroppo, non è una situazione nuova: nel gennaio dello scorso anno l’allora preside si era dimessa dopo ripetute tensioni.

Ora si attende la decisione dell’Ufficio scolastico che dovrà provvedere al reintegro delle funzioni dirigenziali dell’istituto. In tempi brevi verrà nominato un reggente che rimarrà in carica fino alla chiusura dell’anno scolastico. A settembre si cercherà un nuovo dirigente, magari tra quelli che stanno svolgendo il concorso.