Tragico incidente in viale Toselli a Legnano, morto un centauro 56enne

Incidente mortale in viale Toselli a Legnano poco prima delle 20 di venerdì 27 giugno. Per cause ancora in fase di accertamento tre auto e una moto si sono scontrate all’altezza del distributore che si trova subito dopo piazza 1° Maggio, il piazzale dove viene allestito il luna park in autunno, e nell’impatto un uomo di 56 anni ha perso la vita.

Per soccorrere i coinvolti sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e l’automedica di Legnano, inviate in codice rosso dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Purtroppo, però, per il 56enne alla guida della moto non c’è stato nulla da fare.

Viale Toselli è stato chiuso al traffico dall’incrocio di piazza 1° Maggio per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia Locale di Legnano.