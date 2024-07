Castiglione Olona regina della musica elettronica con il festival Hamletsynthesized

Torna a Castiglione Olona il festival Hamletsynthesized, dedicato alla musica elettronica. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, si svolgerà da giovedì 11 luglio a domenica 14 luglio, offrendo un programma ricco e variegato con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica elettronica, poesia e arte.

Il festival si apre con un pre-evento, in programma giovedì 11 luglio ai Magazzini TuMiTurbi di via De Cristoforis a Varese. Si inizia alle 18 con il workshop “L’improvvisazione nell’accompagnamento musicale” a cura di Lele Pescia (ingresso 10 euro) alle 21,30 una serata intitolata “Madrigalismo elettrico” con poesia, letture e musica con Lele Pescia, Ksenja Laginjia, Rossana Girotto e Doriana De Vecchi. Il pubblico è invitato a partecipare attivamente con il contributo di opere personali o letture che verranno musicate live in maniera improvvisata.

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio il festival invade il centro storico di Castiglione Olona, con serate live, incontri e mercatini.

Si parte venerdì 12 luglio con due appuntamenti nell’ex Sala consiliare, in piazza Garibaldi. Alle 21 l’incontro “Serata del Non Ascolto“, a cura del professor Cesare Camardo e alle 22.00 “Soffio Elettrico #2” con Mario Mariotti (tromba) e Walter Prati (elettronica). Ingresso 5 euro.

Sabato 13 luglio alle 17.30, sempre nell’ex Sala consiliare di piazza Garibaldi, un workshop di Enrico Cosimi intitolato “Arp 2006 M… Tips and Tricks. Alla ri-scoperta del sintetizzatore semi modulare più divertente dell’East”.

Alla Corte del Doro di via Roma per celebrare i 100 anni dalla prima trasmissione elettronica italiana alle 21 ci sarà “RadioPietra“, concerto per elettronica e primitiva con Francesca Coizet (arpa di pietra, litofono, flauto nativo) e R.o.H.S. (manipolazione onde radio FM). Alle 21.20 Lehel P. con “Alea Iacta Est“, suite in 5 atti di musica elettronica in Live Set. Alle 22.00 Silent disco con Dj Vigor, powered by One Web Radio. Durante la serata, le vetrine del MAP resteranno accese e saranno esposte le opere del Maestro Bertolio del Museo Branda.

Domenica 14 luglio nel Centro storico dalle 10 “Te lo vedi e te lo provi“, con esposizione di sintetizzatori, theremin, drum machines e altri marchingegni elettronici che, sotto la guida di esperti, sarà possibile provare. Un momento divulgativo per capire cos’è la sintesi musicale e la musica elettronica.

Alle 11.30 è in programma la conferenza “Suoni e immagini del Prix Russolo“, a cura di Nomus con Maria Maddalena Novati e Marina Vaccarini.

Il festival prosegue con una kermesse musicale di musica elettronica dal vivo, con band che si alterneranno tra la Corte del Doro e l’ex Sala consiliare dalle 14 alle 20. (qui tutta la scaletta degli artisti)

Durante tutto il festival saranno in mostra opere del Maestro Giuseppe Angelo Bertolio @ C’è Simone, ci sarà un’installazione dedicata ai 100 anni della radio e esposizione di radio presso la sala espositiva in via Mazzini negli orari del festival.

Domenica saranno presenti bancarelle espositive. Sabato e domenica ci saranno stand gastronomici e truck food con aree di ristoro ombreggiate.

Siccome il programma è in continuo aggiornamento gli organizzatori consigliano di visitare il sito di Hamletsynthesized per tutti dettagli.

Tutti gli eventi (a parte quelli per cui è espressamente indicato nel programma) sono gratuiti.