Addio ad Antonio Simonetto, ex sindaco di Castiglione Olona innamorato del borgo antico

Si è spento questa mattina all’ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni l’ex sindaco di Castiglione Olona Antonio Simonetto, di 75 anni. Attivo fin da ragazzo sulla scena politica di Castiglione Olona, Simonetto è stato sindaco, giovanissimo, negli anni 70, anni in cui è stato anche tra gli animatori della nascente Pro loco.

E’ stato eletto più volte in Consiglio comunale e, anche se da alcuni anni non faceva più parte dell’Amministrazione comunale, era sempre informato e presente.

Quello che non l’ha mai lasciato è sicuramente il grande amore per il borgo antico di Castiglione Olona, per la cui conservazione si era impegnato con diverse iniziative. L’ultima, nell’estate dell’anno scorso, la pubblicazione con l’editrice Macchione, del libro “Il borgo antico – Castiglione Olona”, una guida sulla storia e sulle vicende del borgo voluto dal Cardinal Branda Castiglioni.