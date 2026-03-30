Dieci anni della Via Francisca: la seconda e terza tappa tra natura e comunità

Prosegue il cammino per i dieci anni della Via Francisca del Lucomagno, con due tappe nel cuore della provincia di Varese che hanno unito paesaggio, spiritualità e incontri con le comunità locali.

La seconda tappa ha preso il via dalla Badia di Ganna, lungo uno dei tratti più suggestivi dell’intero itinerario. Il percorso si è sviluppato all’interno del Parco regionale Campo dei Fiori, risalendo verso Brinzio attraverso i valichi boschivi. Qui i camminatori sono stati accolti dal sindaco e dal presidente del Parco, che hanno sottolineato il valore della tutela ambientale e della manutenzione del territorio, soffermandosi anche sul sistema delle acque che alimenta la sorgente dell’Olona.

Dopo la sosta, il gruppo ha raggiunto proprio la sorgente del fiume, nei pressi della Rasa, per poi proseguire lungo sentieri meno battuti rispetto al tracciato diretto, attraversando il bosco fino all’imbocco della via delle Cappelle. Da qui la salita verso il Sacro Monte, patrimonio Unesco, ha segnato il momento più simbolico della giornata, conclusa con il pernottamento in vetta, alle porte della città di Varese.

La terza tappa è ripartita proprio dal Sacro Monte, con un primo momento di incontro in città. A Varese il gruppo ha fatto tappa in municipio per un breve saluto istituzionale, alla presenza di rappresentanti del progetto e della stampa.

Il cammino è quindi proseguito verso sud, attraversando la fascia urbana e dirigendosi verso Morazzone, una delle località chiave del percorso. Qui la visita a Casa Macchi, bene del Fai, è stata l’occasione per raccontare un’esperienza concreta di valorizzazione territoriale: secondo quanto emerso durante l’incontro con l’amministrazione comunale, il sito ha registrato migliaia di presenze contribuendo alla rinascita del paese e alla crescita della microeconomia locale.

Lasciato Morazzone, i camminatori hanno attraversato la piana di Caronno Corbellaro, entrando nella Valle Olona, fino all’arrivo a Castiglione Olona. L’accoglienza si è completata con il passaggio dall’ostello di Gornate Superiore e con un incontro al Museo Branda Castiglioni insieme al sindaco e agli amministratori locali, seguito da un momento conviviale a chiusura della giornata.

Il cammino prosegue per chi volesse partecipare anche solo a una giornata di cammino, è possibile unirsi al gruppo prenotando la propria tappa (CLICCA QUI per iscriverti)