Cento giorni al voto per il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America sono uno degli eventi politici più significativi del Paese, determinando chi guiderà la repubblica federale come presidente e vicepresidente per un mandato di quattro anni. Questo mandato inizia ufficialmente il 20 gennaio, noto come Inauguration Day, dell’anno successivo a quello delle elezioni, e coinvolge il complesso meccanismo del Collegio elettorale degli Stati Uniti d’America.

Election day

Le elezioni si svolgono nel cosiddetto Election Day, che cade ogni quattro anni il martedì successivo al primo lunedì di novembre. La data fissata è martedì 5 novembre. Quelle del 2024 sono le sessantesime elezioni per eleggere il 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Un metodo indiretto di elezione

A differenza di molte democrazie dirette, gli Stati Uniti adottano un sistema indiretto per l’elezione del presidente e del vicepresidente. I cittadini votano per i “grandi elettori” del Collegio elettorale degli Stati Uniti, selezionati attraverso metodi stabiliti da ciascuno stato federale. Sebbene questi elettori possano tecnicamente votare per chiunque, essi di solito rispettano il mandato del voto popolare espresso nello stato in cui sono stati eletti.

I candidati

Al momento, il candidato certo è Donald Trump per i Repubblicani. Dopo l’annuncio del ritiro di Biden manca solo l’ufficialità, ma per i Democratici correrà l’attuale vice presidente Kamala Harris. Sono ancora in corsa alcuni candidati indipendenti.

Di seguito alcune informazioni e link ai siti e profili social dei due candidati.

Donald Trump

Il sito ufficiale di Donald Trump è essenziale con una prima schermata che consente di effettuare una donazione o registrarsi come volontari. Prosegue con la piattaforma del proprio programma elettorale e si chiude con tutti i link ai social utilizzati da Trump. L’ex presidente su Facebook ha 34 milioni di follower, su Instagram 26,1 milioni, su TikTok 9,3 milioni, il suo canale su YouTube è seguito da 3,1 milioni di persone.

IL VIDEO DEL SUO INTERVENTO ALLA CONVENTION REPUBBLICANA

Kamala Harris

Anche il sito ufficiale della vice presidente e candidata per i Democratici Kamala Harris è molto essenziale. Si apre con le indicazioni per fare subito una donazione e partecipare in diverse forme alla campagna elettorale. Per lei su Facebook ha 5,1 milioni di follower, su Instagram 16,9 milioni, su TikTok 3,1 milioni, il suo canale su YouTube è seguito da 258mila persone.

IL VIDEO DI LANCIO DELLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

DOVE E COME SEGUIRE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Ci sono molti progetti editoriali e nelle prossime settimane ne arriveranno altri. Per ora ve ne indichiamo tre:

DA COSTA A COSTA: un progetto crossmediale ormai storico ideato e realizzato da Francesco Costa, vice direttore del Post. Ha una sezione live, è una newsletter, è diventata un libro e ora si presenta come un lavoro dinamico sul campo.

AMERICA ANNO ZERO: è un progetto della Fondazione Feltrinelli che si compone di tante parti. In elettoralia si troveranno notizie aggiornate riguardanti in modo diretto le elezioni con sondaggi, aggiornamenti e altro. C’è poi uno spazio con le storie, i podcast e una sezione dedicata solo ai guai giudiziari di Trump.

ALTRE/STORIE AMERICANE: un progetto podcast di Mario Calabresi e Marco Bardazzi per Chora media. Il prossimo appuntamento è per il 23 agosto (al termine della Convention democratica di Chicago) e poi “ogni venerdì dal 6 settembre non parleremo però solo di elezioni ma vi racconteremo le storie che, secondo noi, descrivono meglio l’America di oggi e la direzione in cui sta andando”.

La foto di copertina è realizzata con Chat Gpt4. Le foto dei due candidati sono state prese dalle loro pagine ufficiali di Facebook.