Chiara Bottelli e dj Hermann, note varesine al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

È stato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2024: lo scorso 12 luglio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono detti “sì” in spiaggia a Forte dei Marmi. Un matrimonio delle grandi occasioni per due personaggi famosi e amati, reso indimenticabile anche per la musica suonata da due artisti varesini.

Due professionisti del settore matrimoni sono infatti stati chiamati per la cerimonia sulla spiaggia: sono Chiara Bottelli e Andrea Crespi – in arte DJ Hermann –, esperti di matrimoni e selezionati con cura dall’ agenzia Giorgia Farina di Milano per una cerimonia elegante e unica.

Il tutto si è svolto in una location da sogno: il Maitó di Forte dei Marmi, rito simbolico al tramonto con le note del violino di Chiara Bottelli, primo violino di Irama e prossima al tour con l’artista in tutta Italia, e la musica di dj Hermann esperto di eventi privati e matrimoni da oltre dieci anni, molti di voi li avranno visti nelle migliori location della provincia e non solo.

«Ho sentito Clizia per telefono le settimane che hanno preceduto il matrimonio, ci siamo organizzati per le canzoni e musiche speciali per il suo giorno, ci siamo subito trovati e il risultato è stato magico» dice Andrea.

«La gioia più grande è stata ricevere i complimenti degli sposi, dei genitori, dei parenti e soprattutto di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, persone stupende», racconta Chiara.



«È stata una bellissima esperienza lavorare con il super team di Giorgia Farina: in particolare con Alice Contini e Marta Goldaniga anche loro di Varese e poi Erica Settembre ed Elisabetta Lanati, ragazze esplosive sempre pronte a tutto per realizzare l’evento perfetto, un ringraziamento anche allo staff del Maitó, cordiali e gentilissimi» continua Andrea, che collabora insieme a Chiara da due anni con l’agenzia di Milano per eventi privati.

«Suonare il violino in riva al mare mi ha riempito il cuore, farlo per una coppia genuina e stupenda è ancora più emozionante» conclude Chiara.

La serata è andata avanti con l’esibizione di Patty Pravo con ballo lento degli sposi a bordo piscina, e poi taglio torta e party in spiaggia.