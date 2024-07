Chiude l’hub vaccinale nella caserma di Gallarate ma a decine si presentano ai cancelli

Da questa mattina, lunedì 1 luglio, il centro vaccinale nella caserma di Gallarate è chiuso ma decine di persone si sono comunque presentate davanti al cancello perchè avevano ricevuto l’sms di conferma dell’appuntamento con il vecchio indirizzo. Davanti al grande cancello, però, non è stato nemmeno affisso un cartello che spiegasse come comportarsi.

La notizia della chiusura prevista era stata data a maggio anche dagli organi di stampa ma senza una data precisa. Due giorni fa sul sito dell’Asst Valle Olona, poi, è comparso il comunicato con le nuove sedi per i vaccini e i numeri da chiamare.

Da oggi, infatti, ha preso il via il nuovo modello organizzativo dell’ attività vaccinale in ASST Valle Olona. In questo contesto si inserisce, pertanto, la chiusura dell’Hub Vaccinale di Gallarate e la contestuale distrettualizzazione della prevenzione.

Poter garantire l’offerta vaccinale presso le Case di Comunità di ASST Valle Olona consente l’ armonizzazione delle strategie vaccinali per garantire una maggiore equità secondo i più elevati standard, adeguando l’offerta ai singoli territori; l’ ulteriore implementazione dei servizi previsti nell’area della prevenzione e promozione della salute all’interno delle Case della Comunità dell’ASST Valle Olona (Delibera 6760/2022); la promozione delle vaccinazioni attraverso reti professionali di medici di medicina generale e specialisti, assicurando in tal modo la presa in carico vaccinale dei pazienti cronici e/o fragili da parte dei centri specialistici che li hanno in cura per la malattia di base.

Le sedi vaccinali previste sono, nello specifico:

Distretto di Busto/Castellanza: Casa di Comunità di Busto (attualmente le attività sono al Padiglione Pozzi in attesa di concludere i lavori presso la sede di Viale Stelvio) e Casa di Comunità di Fagnano Olona;

Distretto di Gallarate: Casa di Comunità di Cassano Magnago, e presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate (in attesa di concludere i lavori della Casa di Comunità in corso L. da Vinci);

Distretto di Saronno: Casa di Comunità di Saronno che prosegue con la regolare offerta vaccinale in quanto tale distretto non è stato oggetto di centralizzazione presso l’Hub Vaccinale di Gallarate (ex Caserma dell’Aeronautica);

Distretto di Somma Lombardo: ambulatorio presso la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo, e presso il Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo (in attesa di concludere i lavori della Casa di Comunità in via Fuser).

