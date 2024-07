Con Legambiente Valceresio un incontro sul futuro delle Grotte della Valganna

L’evento, in programma venerdì 26 luglio nella sede dell’associazione Borgo Olonese, avrà come titolo “Le Grotte di Valganna: Un Patrimonio da Conoscere e Tutelare”

Il Circolo Legambiente Valceresio invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro sul tema: “Le Grotte di Valganna: Un Patrimonio da Conoscere e Tutelare”. L’evento si terrà venerdì 26 luglio 2024, alle ore 20:45, al sala dell’Associazione Borgo Olonese, in via Re Magi 20, Induno Olona (frazione Olona).

Programma della Serata:

Introduzione: A cura di Sergio Franzosi, Presidente di Legambiente Valceresio.

Importanza Archeologica e Geologica delle Grotte di Valganna: Relazione di Daria G. Banchieri, Archeologa.

Biodiversità: Intervento di Roberto Michele Cenci, Esperto ambientale.

Vincoli e Progetti nelle Grotte di Valganna: Presentazione di Marco Imperiali, Consigliere di Legambiente Valceresio.

Conclusioni e Dibattito: Moderato da Sergio Franzosi.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi per approfondire la conoscenza di questo straordinario luogo e delle sue molteplici peculiarità storiche, naturalistiche, geologiche e idrologiche, che oggi sono più che mai a rischio. Non perdete questa preziosa occasione per contribuire alla tutela e valorizzazione delle Grotte di Valganna.