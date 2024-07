Conto alla rovescia per la nuova stagione della Futura Volley

Tutto è pronto per a nuova stagione della Futura Volley Busto Arsizio che dopo aver composto squadra e staff è pronta per il raduno, fissato per mercoledì 7 agosto , quando la squadra si ritroverà agli ordini di coach Alessandro Beltrami per i primi test fisici e le visite mediche.

Nel frattempo, la società ha regolarmente depositato tutti i documenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di serie A2 femminile, cui il club bustocco partecipa dal 2019. La Commissione di Ammissione ai Campionati ha già iniziato i lavori di verifica ed il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile dovrà consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 2024/25 entro e non oltre venerdì 12 luglio.

In attesa di conoscere le prossime avversarie delle cocche nel campionato che scatterà nel fine settimana del 5-6 ottobre, prende progressivamente forma il programma del pre-campionato biancorosso, con alcuni appuntamenti già confermati in agenda. Si parte a settembre, con un mini-ritiro da giovedì 12 a domenica 15 tra Chiesa Valmalenco e Caspoggio dove le ragazze di coach Beltrami parteciperanno al circuito “Valtellina Summer League” , con un programma di amichevoli che verrà comunicato a breve dagli organizzatori dell’ evento. Nel week-end del 21 e 22 settembre la Futura Volley sarà invece impegnata al Trofeo Mimmo Bellomo al PalaBorsani di Castellanza con Albese, Cremona e Lecco.

Tornerà anche il sempre atteso appuntamento con il Trofeo Bruna Forte; la sedicesima edizione andrà in scena nel fine settimana antecedente l’inizio del campionato, quello del 28 e 29 settembre, con la formula ancora in fase di definizione.