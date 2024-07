Da ultimi a ottavi: Rovera e compagni rimontano 40 posti al Nürburgring

Prima lo scoramento, poi la rabbia, infine una prova maiuscola che serve in modo limitato per la classifica ma che conferma le qualità del terzetto di piloti cui la Ferrari ha affidato la 296 GT3 per competere nel GT World Challenge Europe.

Il varesino Alessio Rovera e i compagni di abitacolo Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon hanno rimontato 40 posizioni terminando in ottava piazza la “3 Ore del Nürburgring”, terza di cinque gare che compongono il calendario del campionato endurance. Purtroppo però i tre del Cavallino non hanno potuto competere per la vittoria: durante l’ultimo turno delle prove ufficiali una situazione di “unsafe release” (la ripartenza dai box che causa un pericolo in pit lane) che ha coinvolto tre vetture – compresa la Bmw di Valentino Rossi – non ha consentito alla vettura numero 51 di completare le sessioni.

Per questo Rovera, cui era affidato lo stint iniziale di un’ora, è dovuto partire dal 48° posto: la vettura del team AF Corse-Francorchamps Motor ha quindi iniziato a inanellare sorpassi su sorpassi fino, come detto, arrivare sotto alla bandiera a scacchi in ottava posizione. Un piazzamento che per lo meno garantisce di muovere una classifica che ora vede Rovera, Pier Guidi e Rigon quinti con 38 punti.

In vetta la Aston Martin del team ComToYou di Thiim, Soerensen e Drudi a quota 56. Al Nürburgring la vittoria è invece andata alla Lamborghini Huracan del team Grasser con Perera, Mapelli e Pepper. Il destino del GTWC 2024 si deciderà quindi negli ultimi due appuntamenti: quello dopo la pausa estiva sarà a Monza (20-22 settembre) per chiudere a Jedda a fine novembre.

«Date le circostanze è stata come una vittoria – è il parere di Rovera – Alla fine sono contento: dopo le qualifiche l’obiettivo era riuscire a conquistare la top-10 per guadagnare punti e lo abbiamo centrato. Tutto ha funzionato bene durante le tre ore e in vista di Monza il risultato del Nurburgring è davvero importante. Adesso non vedo l’ora di tornare in pista in campionato davanti ai nostri tifosi».