Rovera vuole cancellare la beffa di Spa nella “3 Ore del Nürburgring”

Liberare la testa da una beffa atroce (e controversa) e spingere ancora di più il piede sull’acceleratore. Deve essere questo l’approccio di Alessio Rovera e dei suoi compagni di squadra in vista della “3 Ore del Nürburgring”, gara inserita nel calendario del GT World Challenge Europe tra quelle endurance.

In Belgio, come noto, la Ferrari 296 numero 51 era saldamente in testa quando è stata letteralmente fermata all’imbocco della corsia box da un’altra vettura rimasta in panne. Senza che la direzione gara avesse optato per chiudere momentaneamente la pit lane per rimuovere la Lamborghini, cosa che sarebbe stata molto più logica.

La rimonta furiosa di Alessandro Pier Guidi diede il secondo posto finale al team AF Corse-Francorchamps Motor, utile dal punto di vista della classifica ma ugualmente amaro per un successo sfumato senza colpe di squadra, macchina e piloti. Ora il terzetto – con Rovera e Pier Guidi c’è Davide Rigon – della Ferrari ci riprova nel terzo appuntamento su cinque della Endurance Cup. L’equipaggio #51 è terzo in graduatoria e punta a recuperare terreno sui leader del campionato (la Aston Martin ComToYou di Thiim, Soerensen e Drudi) e sulla seconda forza (la BMW Rowe di Farfus, Harper ed Hesse).

«Siamo terzi a 15 punti dalla vetta e con tre round da correre, è ancora tutto aperto – conferma Rovera alla vigilia – Ripartiamo dalla Germania dove potremo giocarci le nostre possibilità. Il 70% del lavoro lo faranno le prove ufficiali e su un circuito come quello tedesco il sorpasso non è mai semplice. Quindi l’importante sarà disputare una buona qualifica e riuscire a partire almeno nelle prime due file, poi per le strategie di gara si vedrà».

Ben 50 le vetture GT3 in pista – il traffico è un’altra variabile da non sottovalutare – in un weekend che scatta venerdì con i test e prosegue con le prove libere e le prequalifiche del sabato. Domenica mattina le qualifiche dalle 8,45 e la gara tra le 15 e le 18.