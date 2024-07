Alessio Rovera secondo posto beffardo nella 24 Ore di Spa

Viene difficile pensare che un secondo posto sia duro da digerire, specie in un contesto notevole e in una gara complicata quale è la 24 Ore di Spa-Francorchamps. E invece il risultato ottenuto dal varesino Alessio Rovera e dai compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon è di quelli che lasciano parecchio amaro in bocca.

Il terzetto della Ferrari 296 numero 51 è stato infatti protagonista sfortunato di un epilogo pressoché incredibile: avanti con merito nella gara, dopo aver già “svoltato” la boa delle 23 ore di corsa, la rossa di Maranello è stata rallentata in modo clamoroso. Al rientro verso i box per un normale pit-stop, Pier Guidi si è trovato davanti una Lamborghini, ferma per un guasto proprio in quello stretto corridoio. Impensabile superare: il ferrarista ha dovuto attendere che i meccanici spostassero la vettura in panne per poi fermarsi in piazzola, perdendo tanto tempo prezioso e alcune posizioni.

Il pilota alessandrino è stato poi autore di una furiosa rimonta nell’ultimissima parte di gara che ha consentito alla numero 51 – gestita da AF Corse-Francorchamps Motor – di risalire sino alla seconda posizione assoluta, ma non a vincere la 24 Ore appannaggio a quel punto della Aston Martin numero 007 condotta da Mattia Drudi, Nicki Thiim e Marco Soerensen. Terza invece la Bmw M4 numero 32 del team Wrt con Vanthoor-Weerts-Van der Linde.

«Le nostre performance sono state davvero ottime – ha commentato Rovera al termine della gara -, sia su asciutto sia con il bagnato, ma forse proprio per questo ciò che è accaduto poco prima dell’ultimo pit-stop diventa ancora più difficile da accettare. È stato davvero triste guardare in volto tutti i componenti della squadra e tutti i ferraristi al box e anche quando pensi a quanto sia difficile arrivare fino a quel punto, a un passo dalla vittoria in una gara così complessa, con così tante auto al via e in condizioni così diverse lungo l’arco delle 24 ore, non sai se mai ti ricapiterà. Dobbiamo voltare pagina immediatamente e concentrarci sugli impegni delle prossime settimane».