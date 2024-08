Rovera ritorna a Spa per la serie ELMS e punta al sorpasso in classifica

Pista amata, benedetta ma anche capace di regalare un’amarezza clamorosa. Alessio Rovera torna a Spa-Francorchamps a cinquanta giorni dalla clamorosa beffa patita nella 24 Ore valida per il GTWC Europe per disputare la quarta tappa delle ELMS, le European Le Mans Series, a bordo del prototipo Oreca-Gibson del team AF Corse.

Nell’ultima corsa sul tracciato belga, Rovera fu secondo (con i compagni di squadra Rigon e Pier Guidi) al termine di una gara dominata, perché all’ingresso della corsia box la sua vettura fu bloccata da un’altra macchina ferma in mezzo alla strada senza interventi da parte della direzione di corsa.

Motivo in più per il pilota varesino di puntare alla rivincita su un circuito che Alessio ama e sul quale si è già tolto diverse soddisfazioni. In questa occasione Rovera sarà affiancato dai francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere sulla vettura argentata numero 83 per una “4 Ore” che potrebbe essere molto importante in chiave classifica per la classe Pro-Am. Il trio di AF Corse è infatti secondo in graduatoria con appena 3 punti da recuperare sul team Richard Mille-TDS (Beche, Saucy, Sales) e con 10 di vantaggio sul terzo incomodo, l’Algarve Pro Racing (Bradley, Quinn, Lendoudis). L’obiettivo, quindi, è il sorpasso in vetta pur contro avversari validi.

«Ci siamo fermati qualche giorno per il break estivo, ma ho un gran desiderio di tornare in pista e Spa è uno dei luoghi ideali – spiega Rovera poco prima di effettuare i test del mercoledì – Partiamo da una buona base e credo che avremo le possibilità di giocarci le nostre chance di far bene come finora in ELMS ci è sempre riuscito. In questo weekend sarà ancora più importante perché entriamo nella fase decisiva del campionato e dobbiamo cercare il massimo della concretezza».

La tappa belga della ELMS 2024 vede in lizza 43 vetture tra prototipi (LMP2, LMP3) e gran turismo (LMGT3). Prove libere sia venerdì (quando c’è anche lo spazio per i piloti bronze), sia sabato, giornata in cui sono previste (14.50) anche le qualifiche. Domenica 25 si corre tra le 11,30 e le 15,30.