Rovera ritrova la vittoria nella serie ELMS e va in testa alla classifica Pro-Am

Obiettivo centrato per Alessio Rovera sulla – da lui amata – pista di Spa-Francorchamps. Il pilota varesino ha centrato la vittoria di classe Pro-Am nella tappa belga delle ELMS (European Le Mans Series) e ha così raggiunto la testa della classifica di categoria a due gare dalla fine di questo campionato. Un appuntamento che vede Alessio al volante di un prototipo LMP2 Oreca-Gibson gestito dal team piacentino AF Corse.

Non un successo agevole, quello colto sulle Ardenne da Rovera e dai compagni di equipaggio François Perrodo e Matthieu Vaxiviere, perché durante le 4 Ore di gara sono state ben cinque le occasioni in cui è stata impiegata la safety car per questioni relative alla sicurezza. In casi come questi diventa fondamentale la strategia, e la vettura numero 83 si è ben districata conquistando la vetta di classe intorno alla metà di gara.

Rovera, che ha occupato lo “stint” centrale, e Vaxiviere sono quindi riusciti a mantenere la testa della corsa e il 28enne pilota italiano ha anche fatto segnare il giro più veloce tra tutti i protagonisti della sua categoria in 2’02”466. Per il terzetto italo-francese si tratta del secondo successo in quattro gare (tra l’altro è arrivato anche l’ottavo posto assoluto): il bottino di punti vale quindi il sorpasso in vetta alla classifica del campionato anche in modo netto. AF Corse ora è a quota 80, Algarve Pro Racing a 60 e gli ex leader di Richard Mille/TDS a 59: una situazione decisamente favorevole.

Se la ELMS riprenderà dal Mugello (penultima tappa: poi resta Portimao) il 29 settembre; Rovera però nel frattempo tornerà in pista nel WEC, il Mondiale Endurance, a bordo della Ferrari 296 sempre di AF Corse ad Austin, in Texas, nel prossimo weekend.

«Sono davvero contento per questo successo a Spa, un risultato che ci ha permesso di guadagnare tanti punti preziosi sulla concorrenza. Abbiamo provato ad azzardare qualche mossa con la strategia e se ci fosse stata un’ulteriore neutralizzazione nel finale forse non saremmo riusciti a vincere, ma è andata bene. In ogni caso la squadra ha sempre svolto un ottimo lavoro e a pista libera il nostro ritmo era buono, anche se la gara in generale è stata piuttosto complessa. Ora in ELMS attendiamo il Mugello, ma prima ci focalizzeremo sui diversi impegni che caratterizzeranno il nostro settembre in Gran Turismo».