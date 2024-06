Da Le Mans a Spa-Francorchamps, un’altra “24 Ore” per Alessio Rovera

A due settimane dalla “gara delle gare”, la 24 Ore di Le Mans, Alessio Rovera torna a disputare una prova sulla distanza dell’intera giornata, la 24 Ore di Spa-Francorchamps, altro appuntamento storico nel mondo dell’automobilismo e dell’endurance.

La “maratona” che si disputa sul tracciato delle Ardenne è valida per il campionato GT World Challenge Europe (Le Mans, invece, è inserita nel mondiale WEC) al quale il pilota di Varese partecipa con la Ferrari 296 GT3 caratterizzata dal numero 51 e gestita dal team AF Corse-Francorchamps Motors. Rovera avrà accanto altri due driver ufficiali del Cavallino Rampante del calibro di Alessandro Pier Guidi (titolare sulla hypercar #51 che vinse Le Mans nel 2023) e di Davide Rigon: il terzetto ha colto il nono posto nella prima gara stagionale di GTWC a Le Castellet.

Spa è una pista cara a Rovera che qui lo scorso anno colse la prima fila dello schieramento in qualifica e che vinse la 24 Ore in categoria Pro-Am nel 2022 sulla Ferrari 488 insieme a Bertolini, Costantini e Machiels. «Arriviamo a Spa abbastanza fiduciosi per l’edizione del “centenario” dell’evento più prestigioso GT World Challenge 2024. Per noi è un obiettivo importante e siamo decisi a dare il massimo a fronte di una concorrenza numerosa. Purtroppo i test ufficiali del mese scorso sono stati disturbati dalla pioggia, ma confidiamo sul fatto che questa settimana potremo girare con costanza in condizioni di asciutto. Gli imprevisti meteo potrebbero tornare in gara e nel caso questa sarà un’insidia in più. Fare pronostici è impossibile ma ragioneremo turno dopo turno: la squadra è preparata, siamo pronti a tutto».

Il traffico è una delle variabili da considerare nella 24 Ore belga, considerando il numero di vetture GT in pista, ben 67, pure su un tracciato lungo come quello delle Ardenne che misura 7.004 metri con alcuni dei tratti (basti pensare alla combinazione Eau Rouge-Raidillon) più famosi e iconici del mondo dei motori. La 24 Ore ha preso il via con la sfilata di piloti e macchine nel centro cittadino del mercoledì: oggi (giovedì) prove, pre-qualifiche, qualifiche e libere notturne. Venerdì ci sono Super-Pole e warm-up (le prove in assetto da gara) mentre il semaforo verde si accenderà alle 16,30 del sabato con bandiera a scacchi alla stessa ora della domenica.