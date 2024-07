Dai gol con il Varese alla malattia, una raccolta fondi per aiutare bomber Tatti

Il mondo del calcio si mobilita per aiutare Alessandro Tatti e sostenere il trascinatore del Varese della stagione 1989-90 che con Peo Maroso in panchina conquistò la serie C1.

L’ex attaccante biancorosso un anno fa è stato colpito da Encefalomielite Disseminata Acuta. Per aiutarlo nelle cure necessarie in questa lunga riabilitazione che sta affrontando, è stato aperto un conto corrente intestato a suo nome dove poter fare una donazione (Iban:IT75P0200838103000106536386).

Tatti nel 2022 ha pubblicato un libro dal titolo “Volevo giocare a calcio”, una poetica dichiarazione d’amore verso il gioco che lo ha accompagnato per tutta la vita. Da quando era un bimbo che correva sui campetti di periferia a Casale e Tobbiana. Dove gli osservatori del Torino lo notarono e lo portarono nel settore giovanile granata. È così che diventa un “figlio del Filadelfia”, come si definisce. Gioca in serie B a Monza (stagione 1979-80) e poi una lunga serie di gol segnati in C, con Prato, Taranto, Fanfulla, Montevarchi, Suzzara, Casale, Varese, Viareggio, Corsico e Rapallo, dove nel 1983 chiude la carriera con 22 presenze in serie B, 27 in C1 e 252 in C2, realizzando oltre 100 reti.