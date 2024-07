Dopo 40 anni si ritrovano i Frogs che vinsero il primo Superbowl. Una festa per loro a Busto Arsizio

Quarant’anni fa i Frogs vinsero il loro primo Superbowl contro i Warriors Bologna. In occasione dell’anniversario della loro prima vittoria del Superbowl italiano, il 7 luglio 1984 a Rimini, i giocatori della storica formazione degli allora Frogs Busto Arsizio si sono ritrovati insieme il 28 giugno a Massino Visconti per celebrare la ricorrenza e ricordare, non solo quella grande vittoria, ma anche le imprese degli anni successivi, che videro i Frogs vincitori di altri 5 Superbowl e 1 Eurobowl.

Alcuni compagni non hanno potuto partecipare a causa di impegni personali, mentre altri, tristemente, fanno ora parte dei “Frogs Heaven”. Tanta allegria e anche un pizzico di nostalgia per quello spogliatoio magico che aveva portato i Frogs a vincere quattro Super Bowl in pochi anni, incluso il memorabile EuroBowl del 1989.

L’evento è stato un’occasione per ricordare le tantissime partite e i giocatori che hanno segnato la storia della squadra. Le magliette e le t-shirt celebrative dell’anniversario sono state firmate da tutti i giocatori presenti (foto di copertina).

«È stata un’emozione incontrare nuovamente i compagni di squadra dopo tanti anni, ognuno arrivato con foto, cimeli, ricordi, fra cui le locandine d’epoca» – ha commentato Ettore Guarneri, attuale presidente dei Frogs Legnano, tra i fondatori del team nel 1977 e OL neroargento fino al 1990.

La squadra del 1984 in campo

«Personalmente sono stato molto contento che il mio allenatore di reparto, Giorgio Parolini, abbia voluto regalarmi il PlayBook della linea d’attacco del 1985 con schemi e correzioni fatti a mano….altri tempi, ma meravigliosi».

I Frogs del 1984 si ritroveranno ancora per un momento di festa al parco Comerio di Busto Arsizio sabato 6 luglio alle 16. la festa diventerà un momento di celebrazione pubblica al Parco Comerio di Busto Arsizio. Una data ovviamente non casuale, ma esattamente alla vigilia del 40° anniversario del Super Bowl di Rimini datato 7 luglio 1984.

La locandina di quel giorno indimenticabile

Oltre agli ex giocatori e dirigenti ci saranno anche i tifosi di sempre e i futuri sportivi e nipoti dei campioni. Insomma una grande festa per celebrare al meglio quella squadra storica, unica e forse irripetibile. Sperando che i Frogs tornino presto a rivincere un altro Super Bowl. «Magari quello 2025 che si giocherà a Toledo, Ohio» – conclude il passato e il presente dei Frogs, Ettore Guarneri.