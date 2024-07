Ennio Morricone da ascoltare nel cuore verde della Valcuvia

Niente cinema per celebrare il Maestro, che in Valcuvia si ascolterà all’ombra di palme, piante grasse, rampicanti e fronde di maestosi alberi anch’essi a rendere omaggio agli intramontabili capolavori di Ennio Morricone (nella foto, enniomorricone.org ).

Il tutto grazie alla serata di domenica 28 luglio inserita nella rassegna MusiCuvia: da Mission a la Cosa Buffa, dal Grande Silenzio al Nuovo Cinema Paradiso, a C’era una volta in America… le opere di Morricone riempiono ogni giorno le sale di ogni continente nel mondo. «Stavolta però, non crogioliamoci nei suoi capolavori in una cinema anche una sala, ma tra le palme rigogliose, le piante grasse, le erbe esotiche, i rari iris e i colori dell’arcobaleno del Vivaio Spertini di Cittiglio», spiegano gli organizzatori della serata (che in caso di maltempo, spiegano, prevedono comunque l’esecuzione del concerto musicale ma alla biblioteca comunale di Cittiglio).

Qua, nell’ombra dei fogli verde – luiogo probabilmente degno di un film a sé stante – il pianista Marco Confalonieri e sassofonista Maurizio Meggiorini ci accompagnano un viaggio attraverso l’illustre carriere del maestro. Dei maestri della sera, Marco Confalonieri consegue nel 2012 a pieni voti il Diploma Accademico di I livello in Jazz presso il Conservatorio Verdi di Milano Ha all’attivo diversi progetti di jazz e jazz-rock: in particolare è pianista del Samoa Wedding Trio (con Roberto Gelli al contrabbasso e Andrea Quattrini alla batteria) con cui pubblica il primo disco di brani originali “Nice To Meet You”. Maurizio Meggiorini, che ha studiato prima al Conservatorio di Novara, si immersa in una gamma di progetti classici e Jazz attraverso Europa come il Jazz Company Big Band, The Monte Carlo Nights Orchestra e Nick the Nightfly con Radio Monte Carlo.

Per il resto, basterà ascoltare, e per un momento chiudere gli occhi e lasciare che le immagini che hanno accompagnato quei film facciano tornare alla memoria gli istanti che opere immortali hanno scandito il tempo, nei momenti di una vita, la Leggenda del Pianista sull’Oceano, Novecento, Il buono il brutto e il cattivo e molto di più.

Sotto la nuova associazione con cinque soci, MusiCuvia si svilupperà come un festival di valenza con un messaggio positivo per la vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE Vivaio Spertini, Cittiglio, domenica 28 luglio alle ore 20.45

In caso di previsto maltempo il concerto sarà spostato (per tempo) alla biblioteca di Cittiglio,