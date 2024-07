Entra nel centro medico a Busto e ruba un’auto e strumenti. “Grazie a Polizia e carabinieri che hanno recuperato tutto”

Entra nel centro medico, ruba un’auto, che ha bordo anche strumenti di lavoro. È successo a Busto Arsizio nella mattina di lunedì 15 luglio, quartiere Borsano: l’intervento congiunto di Polizia e carabinieri ha consentito però di recuperare subito quanto sottratto.

Il titolare del centro medico polispecialistico, Matteo Moro, racconta: «Lunedì 15 Luglio, alle nove del mattino, un individuo si è introdotto all’interno della mia proprietà rubandoci un auto, con all’interno materiale personale e di lavoro».

Dopo poco più di 24 ore, nella serata di martedì, le forze dell’ordine hanno recuperato il maltolto e fermato il responsabile del furto. Per questo Moro vuole «ringraziare pubblicamente l’ Arma dei Carabinieri di Lonate Pozzolo ed il Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, in particolare i due giovani agenti della squadra volante, per il buon esito dell’operazione». In manette è finito un 50enne già noto perché protagonista di diversi furti anche in tempi recenti a Busto.

«Rivolgo il più sentito e doveroso ringraziamento a questi due agenti per l’ efficenza, la professionalità e la tempestività dimostrata nei nostri confronti. Non ultimo sento la necessità di farlo pubblicamente, per il rischio che gli agenti di tutte le forze dell’ ordine incontrano quotidianamente, per garantire la sicurezza di noi cittadini».