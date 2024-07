Festa e condivisione, a Marnate la “Pastasciutta antifascista” del Medio Olona

Il 20 luglio 2024 il Lux Live Pub di Marnate ospita la “Pastasciuttata Antifascista” 2024 del Medio Olona.

L’evento è organizzato dalle sezioni locali Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Olgiate Olona e Solbiate Olona, in collaborazione con l’Istituto Alcide Cervi: una serata di condivisione, memoria e festa.

La tradizione delle “pastasciutte antifasciste” ha radici profonde in un episodio storia della resistenza italiana al fascismo. Il 25 luglio 1943, dopo la caduta del regime di Mussolini, la famiglia Cervi decise di festeggiare offrendo una pastasciutta a tutto il paese di Campegine. Questo gesto di solidarietà segnò un momento di gioia collettiva e divenne un simbolo della lotta contro l’oppressione fascista. Da allora, ogni anno, in molte città italiane, si organizzano eventi simili per ricordare quel giorno e mantenere viva la memoria della resistenza.

Il programma della Pastasciutta Antifascista a Marnate

La serata del 20 luglio a Marnate inizierà alle ore 19.00 con l’apertura della mostra intitolata “Gli archivi raccontano: 1944 anno di lotte, speranze e repressioni”. A ottant’anni di distanza, questa esposizione offrirà uno spaccato delle vicende del 1944, un anno cruciale nella lotta contro il fascismo, attraverso documenti, fotografie e testimonianze dell’epoca, anche da archivi locali della zona di Castellanza e valle Olona, con un focus anche sugli scioperi “per la pace e il pane”.

Seguirà la cena conviviale con pastasciutta, un piatto semplice ma ricco di significato.

La serata proseguirà con musica e festa “Lungo la strada”, animata dal cantautore Stefano Tosi. La musica e l’allegria saranno protagoniste, rievocando l’atmosfera di solidarietà e speranza che caratterizzò la storica pastasciuttata del 1943.

Dettagli organizzativi

L’ingresso all’evento – negli spazi della Cooperativa Edificatrice-Lux Live – è libero, ma è necessaria la prenotazione entro e non oltre il 16 luglio. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare gli organizzatori al numero 346 0122496 o via email all’indirizzo anpigorlaminore@gmail.com.

L’importanza della memoria storica

Le “pastasciutte antifasciste” non sono solo un momento di festa, ma rappresentano un’occasione per riflettere sui valori della resistenza, dell’antifascismo e della democrazia. Come disse Alcide Cervi, padre dei sette fratelli Cervi trucidati dai fascisti, questo evento rappresenta “il più bel funerale del fascismo”. Partecipare significa non solo ricordare il passato, ma anche riaffermare l’impegno per un futuro di libertà e giustizia.

L’evento di Marnate si inserisce in una rete più ampia di celebrazioni che si tengono in tutta Italia, mantenendo viva la memoria della resistenza e trasmettendo alle nuove generazioni i valori fondamentali della democrazia.