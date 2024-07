Franca Squarciapino: una carriera da Premio Oscar raccontata a Palazzo Cicogna a Busto

Venerdì 5 luglio alle 20 in sala don B. Rossi a Palazzo Marliani Cicogna si terrà la tavola

rotonda “La magia della scena. Franca Squarciapino, una vita per l’arte”.

L’evento, proposto come approfondimento della mostra “Fiber4Planet” di Elena Rizzardi a cura di

Carla Tocchetti – visitabile dalle 18 alle 22 al piano terra del seicentesco palazzo – ospita una delle

più grandi costumiste teatrali viventi, Franca Squarciapino. Donna Franca in quasi 50 anni di

carriera ha lavorato con i più importanti teatri del mondo, e collaborato con i più grandi registi,

scenografi e coreografi. Ha firmato i costumi di oltre 250 spettacoli, ricevendo i massimi

riconoscimenti in Italia e all’estero. Durante la sua carriera riceve vari riconoscimenti fra cui il

Premio Goya, il Cèsar, il BAFTA e tre Nastri d’Argento; nel 1991 si aggiudica l’Oscar per la versione

cinematografica di Cyrano de Bergerac.

A condurre la serata sarà Paolo Aquilini, che presenterà per la prima volta la neonata “Circolo

Magico – Fondazione Squarciapino Frigerio” costituita a Erba per diventare riferimento culturale e

didattico vocato alla trasmissione del mestiere dello scenografo e del costumista, attraverso la

donazione degli archivi dei coniugi Frigerio e Squarciapino: opere d’arte e di antiquariato, studi e

bozzetti di costumi e scenografie, progetti di allestimento frutto di una vita di grandi successi

raccolti dalla coppia nei più grandi teatri del mondo.

Dopo gli studi classici a Roma e la laurea in legge, Franca Squarciapino inizia giovanissima la

carriera di attrice. L’incontro con Ezio Frigerio, che diverrà suo marito e compagno di lavoro per

tutta la vita, scatena la sua passione per il costume. Altro incontro folgorante quello con Strehler.

È al Piccolo Teatro di Milano che inizia la sua vera carriera, dapprima come assistente, poi

firmando i costumi delle maggiori produzioni strehleriane degli anni 70 e 80: da Re Lear a Il

temporale, dall’Opera da tre soldi a Minna von Barnhelm fino ad Arlecchino servitore di due

padroni. E più tardi, alla Scala, Le nozze di Figaro e Don Giovanni, Lohengrin e Fidelio. È una colta

storica e filologa del costume: le è riconosciuto uno stile di grande eleganza formale e

consapevolezza artigianale, basato sulla rigorosa ricostruzione storica, sulla sobrietà delle forme e

l’armonia fastosa del colore.

Negli anni 80 lavora per l’Opéra, il Metropolitan di New York, il Covent Garden, il Teatro Real di

Madrid, il Ginza di Tokyo. Collabora, tra gli altri, con Roland Petit e Rudolf Nureyev, Cavani, Espert,

Deflo, Pasqual, Puecher, Konchalowsky, Planchon, Ronconi, Wilson. Nel 1989 è invitata da

Rappeneau a realizzare i costumi del suo Cyrano de Bergerac: vincerà numerosissimi premi,

dall’Oscar al César al Nastro d’argento. Continuerà a lavorare anche per il cinema e la tv ricevendo

premi e riconoscimenti, restando fedele al suo amore per il teatro e l’opera lirica, per i quali lavora

tuttora con successo, in Italia e all’estero.

La mostra di Elena Rizzardi prosegue fino al 14 luglio a Palazzo Marliani Cicogna in piazza Vittorio

Emanuele II a Busto Arisizio con i seguenti orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle 18

alle 22 (il sabato apertura anticipata alle 17.30), il venerdì mattina dalle 9.30 alle 13 è

presente la curatrice Carla Tocchetti.