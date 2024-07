Giada Martinoli trionfa in mountain bike: è campionessa italiana juniores

Con una cavalcata senza rivali, Giada Martinoli ha conquistato per la prima volta il titolo italiano di mountain bike per la categoria juniores. Una vittoria netta, attesa e senza dubbio meritata quella dell’atleta di classe 2006 originaria di Bedero Valcuvia, che con questo risultato conferma di essere uno dei talenti del futuro per questa disciplina.

Sul tracciato di Pergine Valsugana (dove sono state assegnate anche le altre maglie tricolori), la valcuviana in forza al Team Scott ha tagliato il traguardo della prova juniores con il tempo di 1h06’18” e con un vantaggio di 2’51” sulla seconda classificata, la toscana Elisa Ferri, del team Zhiraf Pagliaccia.

Le buone notizie per il pedale varesotto non si fermano al successo di Martinoli ma proseguono con il podio centrato da Valeria Terzi (terza) e con la sesta posizione di Sofia Bianchini, entrambe portacolori della Ju Green di Gorla Minore, la squadra dove è cresciuta anche la neo-campionessa tricolore.

«Sapevo di poter ambire al risultato pieno, ma ogni gara è diversa e può succedere di tutto – ha spiegato Giada Martinoli nel dopo gara – Per questo sono partita decisa per prendere subito margine, poi – con il passare dei giri – ho amministrato, spingendo in salita e affrontando i tratti in discesa con attenzione. Questo è il mio primo campionato italiano e volevo dedicarlo non solo alla squadra, ma a tutti i genitori e gli appassionati che erano qui a Pergine Valsugana e ci hanno incitato dal primo all’ultimo metro».

Con questo (ennesimo) risultato positivo, Martinoli è sempre più al centro della nazionale diretta da Mirko Celestino, ex professionista ligure che tra le altre cose vinse una Tre Valli Varesine nel 2001. L’obiettivo è quello dei prossimi Mondiali in programma ad Andorra tra fine agosto e inizio settembre.