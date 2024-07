Un maxi schermo nel cortile del municipio: Sesto Calende lancia Olimpiadi e pop corn

Il bollettino settimanale del Comune di Sesto Calende presenta le iniziative in città.

OLIMPIADI E POP CORN

L’Assessore alla Cultura Loredana D’Agaro e l’Assessore allo Sport Michele Ponti lanciano l’iniziativa “Olimpiadi e Pop Corn”. In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, sarà installato un led wall nel cortile del municipio di Sesto Calende, dove – per tutta la durata del più importante evento sportivo dell’anno – saranno trasmesse in diretta le gare tramite un canale dedicato.

L’inaugurazione del “maxischermo olimpico” si terrà il giorno venerdì 26 luglio alle ore 19:30 nel cortile della biblioteca e verrà proiettata la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici con un evento speciale ed un aperitivo offerto dal Comune. Dal 26 luglio, fino all’11 di agosto – per tutta la durata delle Olimpiadi e durante gli orari di apertura del Palazzo Comunale – lo schermo sarà sempre attivo e trasmetterà da un canale dedicato tutte le gare in diretta. Gli studenti che spesso usufruiscono della biblioteca, ma anche appassionati, curiosi e passanti potranno così seguire in tempo reale le gare sportive più attese dell’anno. Le sere del martedì e del giovedì diverranno invece un appuntamento fisso, in cui saranno coinvolti ospiti, atleti, tecnici federali ed esperti per offrire “sotto le stelle” approfondimenti e creare momenti di dibattito. L’obiettivo è soprattutto coinvolgere i giovani e le associazioni sportive del territorio, ma l’evento sarà certamente aperto a tutta la comunità. Il cortile del municipio diventerà temporaneamente un vero e proprio luogo di incontro, condivisione e festa.

RIMOZIONE CASSONETTO ABUSIVO RACCOLTA ABITI USATI

Nell’ambito delle iniziative volte a garantire il decoro urbano e il rispetto delle normative, è stato rimosso il cassonetto di raccolta abiti usati che era stato installato abusivamente nel parcheggio del supermercato Despar. Questa azione, effettuata dall’Amministrazione Comunale di Sesto Calende, non solo ripristina la legalità degli spazi pubblici, ma vuole prevenire l’accumulo di rifiuti abbandonati attorno al cassonetto, fenomeno che purtroppo nelle ultime settimane si è verificato frequentemente. Il cassonetto abusivo era diventato luogo di abbandono indiscriminato di sacchi di rifiuti, creando disordine e compromettendo il decoro dell’area. La sua rimozione, quindi, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della pulizia e dell’estetica urbana, garantendo un ambiente più ordinato. L’Amministrazione comunale desidera ricordare a tutti i cittadini l’importanza di conferire gli abiti usati nei luoghi appropriati. Gli indumenti, sia quelli da donare che quelli da buttare, devono essere portati alla piattaforma ecologica, dove possono essere gestiti correttamente e in conformità con le normative vigenti. Questo semplice gesto contribuirà in modo significativo alla tutela dell’ambiente e al mantenimento del decoro urbano.

DECORO E SICUREZZA IN CENTRO – CONTROLLI STRAORDINARE DELLA MOVIDA

Nella serata di venerdì 19 luglio, l’Amministrazione Comunale di Sesto Calende ha organizzato un’iniziativa straordinaria di controllo della movida cittadina. In collaborazione con la Polizia Locale e i Carabinieri, sono state dispiegate forze aggiuntive per presidiare le vie del centro città, con l’obiettivo di garantire che il divertimento serale si svolgesse nel pieno rispetto della legge e della sicurezza pubblica. L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine per la disponibilità e la collaborazione. Queste operazioni di controllo straordinario verranno ripetute anche in futuro, continuando a collaborare strettamente con le forze dell’ordine per mantenere alta la guardia e rispondere in maniera efficace a qualsiasi criticità. La sicurezza e il benessere dei cittadini rimangono una priorità assoluta, e si continuerà a lavorare per assicurare che Sesto Calende rimanga un luogo accogliente e piacevole per tutti.

INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE DI ANGERA

Il progetto della costruzione di una rete di collaborazione con i comuni limitrofi prosegue con entusiasmo e determinazione. Questa settimana, l’amministrazione comunale di Sesto Calende ha avuto l’onore di incontrare i rappresentanti dell’Amministrazione di Angera.

L’incontro è stato un’importante occasione per avviare un confronto su temi di interesse comune, come lo sviluppo sostenibile, l’ospedale e la promozione del turismo locale. Entrambi i comuni condividono una visione orientata verso il miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini e la valorizzazione delle risorse del territorio.

L’amministrazione di Sesto Calende è convinta che, attraverso la cooperazione e lo scambio di idee con i comuni limitrofi, sarà possibile affrontare le sfide del futuro con maggiore efficacia e creare nuove opportunità per lo sviluppo economico e sociale. L’incontro con Angera rappresenta solo un ulteriore passo di un percorso che si spera possa portare a risultati concreti e benefici per tutti i cittadini coinvolti.

APPROVAZIONE PEF 2024-2025 E TARI

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Sesto Calende è stata approvata la Programmazione EconomicoFinanziaria (PEF) per il biennio 2024/2025, insieme alla determinazione della Tariffa Rifiuti (TARI) per l’anno 2024. Una delle notizie più rilevanti per i cittadini è che la tariffa TARI per il 2024 rimarrà in linea con quella del 2023, garantendo così una continuità senza aumenti rispetto all’anno precedente.

La PEF 2024/2025 rappresenta un importante strumento di pianificazione per l’amministrazione comunale, delineando le strategie finanziarie e di investimento per il prossimo biennio. Tra le priorità del piano, vi sono il miglioramento dei servizi pubblici, la sostenibilità ambientale e il supporto alle famiglie e alle imprese locali.

Per quanto riguarda la TARI 2024, la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 16 settembre, mentre la seconda rata dovrà essere versata entro il 16 novembre. Per coloro che preferiscono saldare l’importo in un’unica soluzione, la scadenza unica è stabilita anch’essa per il 16 novembre. L’Amministrazione Comunale intende ricordare ai cittadini l’importanza di rispettare queste scadenze per garantire una corretta gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti. La TARI rappresenta infatti una componente essenziale per finanziare tali servizi, contribuendo al mantenimento della pulizia e del decoro urbano.

Questo provvedimento riflette l’impegno dell’amministrazione comunale nel mantenere un equilibrio tra le esigenze di bilancio e il supporto ai cittadini, cercando di evitare aggravi economici in un contesto di generale aumento dei costi.