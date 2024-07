Gli svizzeri sono il popolo mediamente più ricco al mondo

Un nuovo documento prova a rispondere ad alcune domande sulla ricchezza globale. Una panoramica che fotografa la distribuzione dei patrimoni e soprattutto alcuni cambiamenti in corso.

Si tratta del “Global Wealth Report 2024” di UBS, la società finanziaria svizzera, che offre una visione dettagliata della distribuzione della ricchezza mondiale, evidenziando le tendenze e i cambiamenti significativi dal 2008 ad oggi (qui il documento completo).

Questo report fornisce una comprensione approfondita di come la ricchezza è distribuita tra le diverse regioni e le diverse fasce di popolazione, e presenta una classifica dei paesi più ricchi del mondo.

Svizzera

La Svizzera si conferma in cima alla classifica con una ricchezza media per adulto di 709.612 dollari e una ricchezza mediana di 171.035 dollari. La stabilità politica, un sistema bancario robusto, e un’economia diversificata sono i fattori chiave che contribuiscono a questo primato.

Lussemburgo

Al secondo posto si trova il Lussemburgo con una ricchezza media per adulto di 607.524 dollari. Il paese beneficia di un settore finanziario forte e di una politica economica favorevole agli investimenti.

Hong Kong SAR

Hong Kong SAR si posiziona al terzo posto con una ricchezza media per adulto di 582.000 dollari. La città è un importante centro finanziario globale con un’economia altamente sviluppata.

IMPORTANTE: Ricchezza Media vs. Ricchezza Mediana. La ricchezza media e la ricchezza mediana sono due indicatori fondamentali per comprendere la distribuzione della ricchezza in una nazione. La ricchezza media può essere influenzata dalle estremità della distribuzione, mentre la ricchezza mediana offre una visione più accurata della condizione finanziaria della popolazione media.