Gorla Maggiore accoglie la seconda edizione del Food Village: quattro giorni di cucina e musica

Dal 25 al 28 luglio il centro di Gorla Maggiore si trasformerà in un vivace palcoscenico di sapori e suoni con la seconda edizione del Food Village, organizzato da Different Events.

Questo evento, che si svolgerà presso l’Area Feste in Via Sabotino, è un’ottima occasione per gli amanti della cucina e della musica.

Cibo e birra Artigianale

Il Food Village offrirà una vasta selezione di cucine di strada nazionali e internazionali, permettendo ai visitatori di gustare prelibatezze provenienti da tutto il mondo. In aggiunta, sarà possibile sorseggiare birra artigianale di alta qualità. L’ingresso all’evento è completamente gratuito.

Programma degli Eventi:

Giovedì 25 luglio

Street Food: Dalle 18:00

The Queen Tribute: Dalle 21:45

Venerdì 26 luglio

Street Food: Dalle 18:00

Tributo a Gabry Ponte: Dalle 22:00

Sabato 27 luglio

Street Food: Dalle 18:00

DJ Frank Power: Dalle 22:00

Domenica 28 luglio

Street Food: Dalle 18:00

Space Monkeys: Dalle 21:45

La manifestazione è patrocinata dalla Pro Loco di Gorla Maggiore e dal Comune di Gorla Maggiore.