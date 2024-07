“Grazie alle maestre dell’asilo Rodari di Vergiate, sarete sempre nel nostro cuore”

Alle maestre e al personale del gruppo zero sei dell’asilo Gianni Rodari Vergiate.

Vi voglio ringraziare per il tempo che avete dedicato per accudire i miei bambini, lo avete fatto con dedizione e passione, ci avete sempre accolto con un gran sorriso e insieme abbiamo condiviso momenti indimenticabili… sempre disponibili e pronte nell’accompagnare i più piccoli e supportare noi grandi, anche in momenti difficili, insieme a voi siamo cresciuti tutti.

Grazie per ogni suggerimento e ogni attimo che ci avete dedicato lungo il nostro percorso, siete e sarete sempre nei nostri cuori.

Nora G.