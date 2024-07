“Grazie all’uomo che ha trovato e riconsegnato il mio telefono cellulare”

Un messaggio su Facebook, sul gruppo “Sei di Saronno Se…”, per ringraziare una persona gentile che ha fatto un gesto semplice, quanto raro. Lo ha scritto Sonia e l’ha condiviso sui social, rendendo pubblico il suo “grazie”.

«Desidero in qualche modo far arrivare questo messaggio a quel ragazzo che insieme al suo bambino che mercoledì 3 luglio tra le 13 e le 14 ha rinvenuto il mio cellulare presso Esselunga di Saronno e lo ha consegnato in cassa centrale. Sono infinitamente grata a questo signore, non per il valore economico dell’oggetto, ma esclusivamente per ciò che l’oggetto stesso racchiude in termini di contenuti ecc. Avrei voluto ringraziarlo personalmente per elogiare davanti a quel bambino il forte senso civico dimostrato, perché come scriveva bene Einstein a suo tempo: “Dare l’esempio non è il modo migliore per insegnare, è l’unico”. Grazie ancora per questa lezione di civiltà».